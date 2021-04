脫통신 속도내는 KT "AI·5G 입은 서비스로봇으로 승부수"

서울 종로구 한 식당에서 KT와 현대로보틱스가 공동 개발한 2세대 AI 서빙로봇이 음식을 나르고 있다. /조선DB

전통적인 통신기업을 넘어 디지털플랫폼기업(디지코, Digico)으로의 변신을 꾀하고 있는 KT(030200) 가 서비스로봇 중심으로 신사업을 발굴할 것이며, 인공지능(AI), 5세대(5G) 이동통신 등 첨단기술을 활용해 로봇의 가치를 지속적으로 높이겠다는 사업비전을 발표했다.



KT AI 로봇사업단 이상호 단장은 27일 서울 강남구 공유먼트 청담점에서 로봇 분야 각계 전문가를 초청해 개최한 ‘로봇 유망기업과의 만남’ 행사에서 "현재 산업용 위주인 로봇시장은 2025년부터는 서비스로봇이 주도할 것이며, KT는 서비스로봇을 통해 국내 로봇시장의 수준을 한 차원 높이겠다"라고 강조했다.



그는 글로벌 로봇시장이 ‘전기차(EV)’, ‘의료 및 헬스케어’, ‘물류’, ‘소매유통·식음료’ 4개 분야에서 괄목할 성장이 예상된다고 했다. KT는 딜리버리, 케어 및 푸드테크, 물류 3개 도메인을 중심으로 다양한 서비스로봇을 단계적으로 선보인다는 계획이다. 아울러 방역, 소독, 바리스타 등 틈새시장을 공략해 사업규모를 지속 확대해 나갈 계획이다.



이를 구현할 핵심은 ‘플랫폼’이라는 게 이 단장의 설명이다. ‘KT 로봇플랫폼’은 생활, 취미, 배송, 경비, 산업 등 다양한 분야의 로봇 제조사들과 로봇에 AI, 5G와 같은 혁신 기술 및 통신 인프라를 결합해 공공·기업 및 일반소비자가 필요로 하는 로봇 서비스를 제공하는 것이다.



이날 행사는 최근 신설된 KT AI2XL(AI To Everything Lab)연구소를 이끌고 있는 배순민 소장이 진행을 맡았다. 학계에서는 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대학(UCLA) 교수이자 세계적인 로보틱스 권위자로 KT 자문을 맡고 있는 데니스 홍 교수와 함께 KAIST 김범준 교수가 참여했다. 기업에서는 현대로보틱스 윤대규 상무, 상화 이은규 부사장, LG전자(066570) 장재원 위원, 베어로보틱스 하정우 대표 등이 참여했다.



데니스 홍 교수는 미국 최대 통신사업자인 버라이즌이 스위스의 5G 로봇 스타트업을 인수한 것에 대해 앞으로 로봇은 5G와 같은 통신 네트워크를 통해 생활 속으로 더욱 들어올 것이라고 설명했다.



현대로보틱스 윤대규 상무는 ‘기가지니 호텔로봇’이라는 서비스인 AI 호텔로봇 개발 일화를 소개하며, 앞으로 로봇에서 AI의 역할을 다시금 강조했다. LG전자 장재원 위원은 올해 1월 ‘최고의 CES(Best of CES)’로 선정된 살균로봇을, 상화의 이은규 부사장은 바리스타 로봇이 매출증진 등에 미치는 효과를 각각 설명해 주목받았다. KT는 ‘로봇 유망기업과의 만남’은 유튜브 라이브채널을 통해 전 세 계에 실시간 생중계했다.



‘구현모 체제’의 KT는 디지코로 본격적으로 도약하기 위해 지난해 현대로보틱스에 500억원을 전략적으로 투자한 이후 현대중공업그룹과 로봇, 스마트팩토리 등 분야에서 다각적인 협력을 추진하고 있다. 아울러 자회사인 KT인베스트먼트를 통해 스마트팩토리 관련 펀드를 조성하고, 상화에 30억원을 투자하는 등 로봇기업에 활발히 투자하고 있다.