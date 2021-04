세럼카인드 블랙 블라썸 핸드 세럼, 미국 NEW BEAUTY AWARDS 수상

복잡한 스킨케어 루틴을 벗어나 개인별 피부 고민을 중심으로 이상적인 스킨케어를 제안하는 세럼 전문 브랜드 ‘세럼카인드’의 블랙 블라썸 핸드 세럼이 미국 NEW BEAUTY AWARDS를 수상했다.





사진제공: 세럼카인드

미국 NEW BEAUTY는 미국 내 260만명의 구독자를 보유한 뷰티 전문 매거진으로서 특히 유통, 제조사 등의 뷰티 산업 종사자들에게 영향력이 높은 매체로 알려져 있다. 해당 매거진에서 매년 진행하는 NEW BEAUTY AWARDS는 에디터들이 직접 뷰티 제품을 테스트한 후 카테고리 별로 최고의 제품을 엄격하게 평가 선정하는 시상식으로, 수상작은 NEW BEAUTY 매거진에 공개됨과 동시에 구독자의 뷰티 고민에 대한 솔루션까지 제공해 제품 판매까지 이어지게 한다.



올해 진행된 NEW BEAUTY AWARDS에서는 세럼카인드 블랙 블라썸 핸드 세럼이 핸드 및 네일 케어 부문에서 베스트 제품으로 선정됐다. 세련되고 매력적인 향과 함께 끈적임 없이 피부 장벽을 근본적으로 개선시키고 효과적으로 보습을 유지시켜주는 핸드 전용 제품으로 소개되었다.



이번 수상 제품인 ‘블랙 블라썸 핸드 세럼’은 세럼카인드 베스트 셀러 ‘블랙 블라썸 드롭’과 같은 원료인 고농축의 블랙 튤립 파우더를 함유, 세라마이드를 강화시켜 무너진 피부 장벽을 탄탄하고 균형있게 관리해주는 것이 특징이다. 또한, 끈적임 없이 뛰어난 흡수력으로 여러 번 덧발라도 무거움 없이 수분감을 채워주어 메마르고 거칠어진 손에 보습을 빠 르게 충전시켜주는 제품이다.



세럼카인드를 운영하는 (주)컴플리톤코리아 홍승우 대표는 "미국 뷰티 전문 매거진에서 진행하는 어워드에 세럼카인드가 선정되어 진심으로 기쁘다"며 "이 기회를 발판 삼아 글로벌 브랜드로 성장하기 위해 더욱 노력할 것"이라고 감회를 밝혔다. 한편 세럼카인드는 최근 미국 QVC에도 입점하며 글로벌 방면으로 활발한 행보를 이어나가고 있다.