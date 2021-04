삼성SDS, 1분기 매출 3조613억원…전년比 25.7% 증가

영업이익 2171억원…전년대비 26.8%↑





삼성SDS 사옥.

삼성SDS(018260) 는 22일 2021년 1분기 매출 3조613억원, 영업이익 2171억원의 실적을 거뒀다고 공시했다. 전년 같은기간과 비교해 매출은 25.7%, 영업이익은 26.8% 각각 증가했다.



회사에 따르면 정보기술(IT)서비스 사업은 금융권 클라우드 전환, 차세대 ERP 사업, 스마트팩토리 구축, 협업·업무자동화 등 클라우드 기반 솔루션 사업 확대으로 1분기 1조3684억원의 매출을 올렸다. 이는 전년대비 6.4% 증가한 수치다.



IT 플랫폼에 기반한 물류사업은 IT 제품 물동량 증가, 해상 물류운임 상승 등으로 지난해 동기 대비 47.2% 증가한 1조6929억원의 매출을 기록했다.



삼성SDS는 향후 IT 분야에서 클라우드 전환과 디지털 수준진단·컨설팅, 차세대 ERP 기반 대외 사업, 클라우드 기반 솔루션(SaaS), 생산설비 및 제조공정(OT) 보안 등을 중심으로 사업을 확대한다는 계획이다. 또 클라우드 사업 강화를 위해 인공지능(AI)·연구개발(R&D)·데이터 분석에 특화된 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터센터를 2022년까지 경기도 화성시 동탄 지역에 건립할 예정이다.