LG 오브제컬렉션, 레드닷·iF 디자인 어워드 동시 수상

LG 오브제컬렉션 스타일러(왼쪽부터), 워시타워, 공기청정기, 상냉장 하냉장 냉장고, 김치 냉장고, 식기세척기, 정수기, 광파오븐, 청소기, 1도어 냉장·냉동·김치 컨버터블 냉장고, 휘센 타워. /LG전자

LG전자(066570) 가 공간 인테리어 가전으로 판매하고 있는 LG 오브제컬렉션이 독일 레드닷 디자인 어워드와 iF 디자인 어워드를 연이어 수상했다.



14일 LG전자에 따르면 LG 오브제컬렉션의 워시타워, 스타일러, 무선청소기 등 전 제품과 퓨리케어 360도 공기청정기 알파, 퓨리케어 듀얼 정수기 등은 레드닷 디자인 워드에서 본상 총 31개를 수상했다. 회사 관계자는 "오브제컬렉션 전 제품의 본상 수상은 색상·재질·마감(CMF)에서의 경쟁력도 입증한 것"이라고 했다.



오브제컬렉션은 글로벌 색채연구소 미국 팬톤컬러연구소와 협업으로 개발된 제품으로, 소비자 취향에 맞게 외장색이나 외장 재질 등을 선택할 수 있다. 이 가운데 이탈리아 가구소재업체 인두스트리알레의 특수코팅기술을 적용한 소재인 ‘페닉스’는 생활 흠집에 강해 소비자들의 관심이 높다.



오브제컬렉션 냉장고와 김치냉장고 패키지, 공기청정기, 무선청소기 등은 iF 디자인 어워드도 함께 수상했다. 이를 포함해 iF 디자인 어워드에서 LG전자는 총 28개의 상을 받았다. 이철배 LG전자 디자인경영센터장 전무는 "공간과 조화를 이루고 품격을 높여주는 오브제컬렉션처럼 LG만의 디자인으로 차별화된 고객 가치를 제공하겠다"고 했다.



독일 레드닷 디자인 어워드와 iF 디자인 어워드는 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 여겨진다. 두 디자인 상에는 올해 약 7800개의 제품이 출품돼 경합을 벌인 것으로 알려졌다.