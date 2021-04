셀파렉스, 'Be My Self' 캠페인 공개... "2030세대 도전을 응원한다"

최근 MZ 세대는 타인의 기준을 나에게 적용하기보다 자신만의 감각으로 해석하고 소화하며, ‘나다움’을 형성하는 것에 더 큰 가치를 부여한다. 즉 롤 모델의 길을 그대로 따르는 것보다 노력의 과정과 깊은 열정을 자신에게 접목시킨다는 점에서 이전 세대보다 자기주도적인 성향이 크다.





사진제공: 동아제약

이러한 흐름 속에서 셀파렉스(동아제약)는 최근 ‘Be My Self 캠페인’을 공개했다. ‘Be My Self 캠페인’은 나다움의 가치를 전하는 데 중심을 두고 기획됐다. 내면의 목소리에 집중하고 성과를 이루어 낸 롤 모델의 스토리를 전하며 20·30대의 도전을 응원한다는 취지다.



이에 캠페인의 첫 롤 모델은 쇼트트랙 금메달리스트 박승희가 선정됐다. 박승희는 13년간의 쇼트트랙 선수 생활을 뒤로하고 코치 등 안정적인 미래를 선택하는 대신 오랜 꿈이었던 패션에 도전한 인물이다. 영상에서는 박승희의 과거 활약상과 현재의 일상을 교차 편집해 ‘매일의 발자국이 모여 내가 원하던 나다움이 완성될 수 있다’는 메시지를 담고 있다.



또한 캠페인 론칭을 기념해 구독자가 참여할 수 있는 이벤트도 마련했다. 셀파렉스 공식 인스타그램에서 롤 모델 영상을 시청하고 구글 폼에 참가 응모를 등록하는 방식이다.



응모자 중 100명의 당첨자에게는 7일 간 셀파렉스 에센셜 라인(포우먼, 포맨 택 1)을 체험할 수 있는 챌린지 키트를 전달한다. 챌린지 참여를 매일 인증한 전 인원에게 셀파렉스 솔루션 라인 1종(장 솔 루션, 2개월 분량)을, 우수 리뷰어 3명에게는 에센셜 라인 1년분을 제공하는 추가 혜택도 있다.



동아제약 관계자는 "코로나19 이후 무너진 일상 속에서도 자신의 꿈을 향해 정진하는 MZ 세대에게 힘을 실어주고 싶다는 마음으로 캠페인을 준비했다"며 "균형 잡힌 영양 설계의 셀파렉스 에센셜 라인 체험 기회가 능동적 자기 관리의 시작이 되길 바란다"고 전했다.