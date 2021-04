아파트 주거 만족도 1위 ‘래미안’…투자가치·시공품질·하자보수까지 석권

래미안이 아파트 브랜드 주거 만족도 조사에서 1위를 차지했다. 조사 전 부문에서 1위를 석권해 압도적인 입지를 자랑했다.



부동산114와 한국리서치는 지난달 15일부터 29일까지 수도권에 거주하는 2000명의 소비자를 대상으로 ‘아파트 브랜드 주거 만족도’ 설문을 공동 조사한 결과, 삼성물산의 래미안이 선호도와 투자가치·시공품질 등 모든 부분에서 1위를 차지했다고 밝혔다.





특히 아파트 거주 만족도를 좌우하는 A/S 하자보수와 단지 조경, IoT(사물인터넷) 첨단상품 면에서 래미안은 타 브랜드 대비 2~3배 이상 높은 응답률을 기록했다.



소비자가 응답한 아파트 브랜드 선호도에서 삼성물산 래미안은 1위를 차지했다. 주거 만족도를 부문별로 나누어 살펴보면 래미안의 위용이 더 두드러졌다. 특히 A/S 하자보수 부문에서 래미안을 선호한다고 응답한 비중이 43.3%를 나타내 2위와의 격차가 3배 가량 벌어졌다. 투자가치나 시공품질, 조경, IoT 첨단상품 등 아파트의 거주 가치를 좌우하는 다양한 척도에서도 소비자의 30% 이상은 래미안을 선택했다.



시공품질과 A/S 하자보수, 조경 등 상대적으로 높은 소비자의 주거 만족도는 자연스럽게 새 아파트에 대한 분양과 입주에서의 선호로도 연결되는 모 양새다. 분양과 입주에 대한 아파트 브랜드 선호도를 별도 문답으로 조사한 결과, 응답자 10명 중 3명은 래미안 브랜드를 가장 높게 평가했다.



한편 같은 시기 부산광역시 소비자에 대한 설문조사도 진행한 결과에서도 수도권 소비자와 비슷한 결과가 나타났다.



부동산114와 한국리서치가 공동으로 조사한 이번 설문조사의 오차 범위는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트다.