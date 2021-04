리만코리아 스킨케어 브랜드 '인셀덤' 전제품 업그레이드 리뉴얼 출시

리만코리아(대표이사 김경중)의 스킨케어 브랜드 인셀덤이 브랜드 리뉴얼을 통해 새롭게 탄생했다. 인셀덤은 7일 새로운 브랜드 로고와 패키지 디자인을 적용한 전 제품을 선보였다. 인셀덤은 2018년 출시 이후 3년 동안 누적 판매량 1,400만 개 가까이 달성한 브랜드다.





사진제공: 리만코리아

이번 새롭게 리뉴얼되어 선보이는 제품들은 더마톨로지 퍼스트패키지 EX, 엑티브 크림 EX, 발라또 오일 미스트, 카밍 밸런스 젤, 아쿠아 프로텍션 선 젤, 데일리 아쿠아 비비, 4D 러스터 쿠션, 엑티브 클린업 파우더 8종이다.



새롭게 리뉴얼 인셀덤은 ‘from the nature’이라는 컨셉으로 세련되고 통일된 패키지를 제작했다. 인셀덤 관계자에 따르면 "인셀덤을 통해 내면에 있던 자연스러운 아름다움이 나타난다는 의미를 담았다. 간결한 텍스트와 라인의 레이어는 자연의 균형을 나타내며 소프트한 색상을 통해 내추럴하고 순수한 인셀덤의 무드를 더 느낄 수 있게 독자적인 금형을 제작했다"라고 말했다.



또한 "이번 튜브 3종 용기는 FDA 승인을 받은 재생 플라스틱 30% 이상 적용된 친환경 소재를 사용했고, 전 제품 단상자에 FSC 인증을 받아 환경까지 생각하는 마음을 담았다"고 밝혔다. 대표 제품인 ‘더마톨로지 퍼스트 패키지EX’와 ‘엑티브 크림 EX’는 EXPERT(전문적인)의 EX 약자를 붙여 더욱 기능성과 전문성이 강화됐음을 보여준다. 보태니컬 유래 성분 95% 이상으로 내용물을 한 층 업그레이드하여 자극은 덜고 효능은 더 높였다.



이 중 더마톨로지 퍼스트 패키지 EX는 피부에 자극을 줄 가능성 있는 성분을 제외한, 피부 자극이나 알러지 반응 등이 발생할 확률이 현저하게 낮은 안전한 제품으로 공식 인증하는 독일 더마테스트에서는 최고 등급인 EXCELLENT 5 STAR를 획득하였다.



또한 기능성 화장품 원료에 대한 안전성과 유효성 평가하는 전문기관인 KC피부임상연구센터를 통해 △피부결 개선 △피부수분 함량 개선 △피부첩포테스트 등의 인체적용 시험을 통해 효과를 확인했다.



인셀덤 관계자는 "리뉴얼을 통해 새롭게 탄생한 인셀덤은 기존 고객들의 니즈와 화장품 트렌드를 심도 있게 분석하여 제품의 장점을 더욱 강화하였고, 성분과 효과 면에서 더욱 극대화했다"며, "앞으로도 인셀덤만의 차별화된 제품력과 끊임없는 R&D 혁신을 통하여 고객의 기대에 부흥하는 프리미엄 스킨케어 제품을 선보이겠다" 라고 밝혔다.