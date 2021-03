LG전자 "올레드 에보, 해외서 호평…완벽한 화질"

LG전자 LG 올레드 에보(모델명: G1). /LG전자

LG전자(066570) 는 올해 처음 선보인 LG 올레드 에보(모델명: G1)가 북미와 유럽 등 해외 매체들로부터 호평을 받고 있다고 28일 밝혔다.



LG전자에 따르면 미국 유력 정보기술(IT) 전문매체 디지털트렌드는 LG 올레드 에보에 대해 "밝고 아름답고 스마트하다"며 "올레드 TV의 중요한 진일보를 보여주는 제품이다"고 평가했다.



또 미국 리뷰 전문매체 리뷰드닷컴은 "사람의 입을 다물지 못하게 하는 멋진 제품"이라며 올해 최고 TV가 될 제품으로 소개했다. 경제 전문지 포브스는 "어느 거실에도 어울리는 아름다운 디자인은 물론이고 최고를 원하는 사람들에게 놀라운 화질을 선사할 것이다"고 했다.



영국에서도 호평은 이어졌다. 영국 IT 매체 왓하이파이는 "지금까지 시험한 LG 올레드 TV 중 최고다"며 "완벽한 블랙과 더 밝은 화질로 아름답고 선명한 영상을 만든다"고 평가했다. IT 매체 트러스티드리뷰도 "더 밝은 화면과 정확한 색을 표현한다"며 "게임을 즐길 때 다른 올레드 TV에서는 볼 수 없는 풍부하고 깨끗한 화질을 보여준다"고 했다.



독 일 IT 매체 컴퓨터빌트는 "뛰어난 화질과 놀랍도록 훌륭한 사운드를 제공하는 진화된 TV"라고 강조하며 평점 1.3점을 부여했다. 평점은 낮을수록 높은 수준의 품질을 의미하며, 1.3점은 역대 TV 제품 최고 점수이다.



남호준 LG전자 홈엔터테인먼트(HE)연구소장 전무는 "한층 더 진화한 LG 올레드 TV로 최상의 화질과 게이밍 경험을 제공하겠다"고 말했다.