랜드로버 올 뉴 디펜더, ‘2021 여성이 뽑은 세계 올해의 차’ 선정

재규어 랜드로버 코리아는 랜드로버 올 뉴 디펜더가 브랜드 역사상 최초로 ‘2021 여성이 뽑은 세계 올해의 차(Women’s World Car of the Year 2021)’로 선정됐다고 26일 밝혔다.





올 뉴 디펜더./재규어 랜드로버 코리아 제공

여성이 뽑은 올해의 차(Women's World Car of the Year)는 심사위원단이 여성으로만 구성된 유일한 자동차 어워드다. 5개 대륙 38개국의 자동차 전문기자 50명이 최고의 차를 선정한다. 올 뉴 디펜더는 세계 여성의 날에 여성이 뽑은 올해의 차로 선정됐으며 최고 중형 SUV 부문에서도 수상해 이번 어워드에서 2관왕을 달성했다.



올 뉴 디펜더는 단순함과 실용성을 강조한 인테리어가 특징이다. 특히 992mm의 레그룸을 갖춘 2열은 성인이 탑승해도 여유로운 실내 공간을 제공한다. 아울러 올 뉴 디펜더는 유럽 신차 안전도 평가 기관 유로앤캡(Euro NCAP) 테스트에서 안전성 최고 등급인 별 5개를 받았다.



차세대 전기차 아키텍처 EVA 2.0을 통해 소프트웨어 무선 업데이트 시스템인 SOTA(Software Over the Air)는 원격으로 16개의 개별 모듈 업데이트를 진행한다. 직관적이고 빠른 피비 프로(Pivi Pro) 인포테인먼트 시스템은 단순화한 인터페이스가 특징이다. 가장 자주 사용하는 기능을 설정해 홈 화면에서 바로 사용할 수 있으며, 이전보다 50% 줄어든 조작 단계로 간편하게 주행, 실내 환경 등을 원하는 조건으로 설정할 수 있다.



여성이 뽑은 올해의 차 마르타 가르시아(Marta García) 집행위원장은 "올 뉴 디펜더는 더 이상 아마존, 사막과 같은 오지에서만 특화된 SUV가 아니다"며 "이제 럭셔리 세단처럼 편안하게 도로를 주행할 수 있다. 이와 같은 편안함과 혁신적인 기술을 인정받아 여성이 뽑은 세계 올해의 차로 선정됐다"고 말했다.



올 뉴 디펜더는 출시 후 2021 모터트렌드 올해의 SUV, 2020 탑기어 올해의 자동차, 2020 오토카 최고의 SUV 등 전 세계적으로 공신력을 인정받는 다양한 매체 및 기관에서 50개 이상의 상을 수상했다. 재규어 랜드로버 코리아는 올해 올 뉴 디펜더 90 모델을 국내 출시한다. 또한, 올 뉴 디펜더 110에 최초로 가솔린 엔진을 탑재한 모델을 출시해 선택의 폭을 넓힐 계획이다.