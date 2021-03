주총서도 터진 네이버 보상 불만 “우리도 연봉 추가 인상해 달라”

네이버 분당 사옥 전경. /연합뉴스

24일 오전 열린 네이버 주주총회에서도 어김없이 직원들의 보상체계가 도마에 올랐다. 게임사 등 다른 IT 기업보다 낮은 연봉 인상률, 네이버 내 임원과 직원간 성과급 차별 등이 문제로 지적됐다.



이날 네이버 직원 주식 4496주를 위임받아 주총에 참석한 오세윤 네이버 노조 지회장은 "네이버는 매년 최고 실적을 달성하는 등 지속 성장하는데도 직원에 대한 보상은 언제나 동일하다"며 "반면에 임원에 대해선 회사 성과를 인정, 보상액을 높게 책정해 직원들의 불만이 크다"고 했다. 그는 또 "동종 업계를 봐도 액수에 차이는 있지만 800만~2000만원씩 연봉을 인상하기까지 해 상대적 박탈감이 크다"고 했다. 넥슨, 넷마블, 엔씨소프트, 크래프톤 등 국내 게임사들이 최근 잇달아 전 직원의 연봉을 일괄 인상한 결정을 가리킨 것이다.



이 지회장은 "보상 체계와 관련해 직원들의 경영진 불신이 상당하다"며 "사람에 대한 투자만큼 중요한 게 없는데 네이버는 미래가 아닌 현재만 집중해 이를 소홀히 한다"고 했다. 그러면서 "올해 대규모 인력 채용을 한다고 하는데 기존 직원도 만족 못하는 회사에 얼마나 제대로 일할 수 있을지 의문이다"며 "이는 네이버 주주에게도 올바르지 않다"고 했다.



이에 대해 이날 사내이사로 재선임된 최인혁 최고운영책임자(COO)는 "저희도 (직원들의 불만을) 알고 고민하고 있다"며 "네이버가 장기적으로 지속 가능한 회사가 돼 주주와 함께 성장할 수 있도록 여러 개선 사항을 고민하겠다. 시간을 갖고 지켜봐 줬으면 좋겠다"고 했다.



최근 네이버는 지난해 사상 최고 실적을 거뒀는데도 직원에게 충분한 보상을 주지 않는다는 불만으로 내홍을 앓고 있다. 앞서 네이버 노조가 전체 임직원에게 보내는 메일로 "회사 실적에 비해 성과급이 너무 적다"며 "산정 기준을 투명하게 공개하라"고 항의하기도 했다.



네이버는 단순 성과급만이 아니라 다양한 보상 체계가 있다는 점을 강조하고 있다. 네이버는 매년 전직원을 대상으로 주식매수선택권(스톡옵션)을 제공하면서 자사주 구입시 매입가의 10%(한도 200만원)를 현금으로 지급하는 등 보상 프로그램을 시도하고 있다. 올해도 1년 이상 근무한 본사 및 주요 계열사 직원들에게 스톡옵션을 부여하기로 했다. 직원 3253명에게 총 111만4143주의 스톡옵션을 행사가 36만2500원에 주는 것이다.



그럼에도 회사와 직원간 눈높이가 달라 잡음은 계속 났고 네이버 창업자인 이해진 글로벌최고투자책임자(GIO)가 편지까지 쓰며 달래기에 나서기도 했다. IT 업계에서 벌어지는 연봉 인상 릴레이를 두고 "후유증이 염려된다"며 솔직한 심정을 털어놓은 것이다.



이 GIO는 "지금 업계의 보상 경쟁은 IT 업계 인력의 보상 수준을 끌어올리는 긍정적인 부분도 있지만 각 회사마다 사업 변화나 방향에 대한 충분한 설명 없이 서로 너무 급하게 경쟁적으로 이뤄지고 있다"며 "세상이 다들 보상만 이야기할 때 우리는 우리 사업에 대해서 점검하고 고민해야 한다"고 했다. 그는 "솔직히 나도 이 회사를 떠나기 전에 ‘해진이 형이 쏜다’ 뭐 이런 거 한 번 해서 여러분에게 칭찬받고 사랑받고 하는 것을 해보고 싶긴 하다"면서도 "사업이 더 커지고 더 잘돼야 타사와의 보상 싸움에서 최종 승자가 된다고 생각한다. 사업에 더 많이 관심갖고 더 많이 질문해주길 바라며 이런 사업 방향에 대해 수없이 고민을 해야 하는 리더들의 힘듦도 이해해줬으면 한다"고 했다.