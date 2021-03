플래티어 “커머스 시장은 이제 O2O 넘어 OMO가 대세”

플랫폼 솔루션 전문 기업 ‘플래티어(PLATEER)’가 15일 '온라인과 오프라인 연결에서 통합으로, OMO(Online Merge with Offline) 시대로의 전환'이란 주제의 '비즈니스 트렌드 리포트 2호'를 발간했다고 밝혔다. 국내 커머스 업계에서서 주목받는 OMO 소개와 함께 기존 O2O(Online to Offline) 서비스의 한계 등을 다루고 있다.



OMO는 온라인의 이상적 경험과 오프라인 매장의 장점을 통합한 서비스를 제공한다. 코로나 팬데믹 이후 언택트(비대면) 문화가 확산되며 국내 대형 유통업체들을 중심으로 OMO 서비스가 조명받고 있다. 고객에게 새로운 가치를 제시하는 마케팅 및 세일즈 전략으로 두각을 나타낸 것이다. 플래티어 이상훈 대표는 "지난해부터 이어져온 코로나19의 영향으로 최근 커머스 업계의 많은 변화의 바람이 불고 있는 상황"이라며 "이번 리포트가 커머스 업계에 유용한 자료가 되길 바란다"고 했다.



앞서 플래티어는 지난해 10월 ‘라이브 커머스 동향’을 주제로 트렌드 리포트 1호를 발행한 바 있다. 또 지난해 12월에는 검색 추천에 대해 조명한 ‘인사이트 리포트’, 지난해 6월과 올 1월에는 IT 테크 리포트 1호와 2호를 발행했다. 플래티어는 앞으로도 이커머스·마테크(마케팅+테크) 분야를 다루는 ‘IT 테크 리포트’, 비즈니스 산업동향을 다루는 ‘트렌드 리포트’ 등 다양한 버전의 보고서를 정기적으로 발행할 예정이다.





