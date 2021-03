“나도 ‘해진이형 쏜다’ 하고 싶다”…네이버 창업자가 털어놓은 속마음

이해진 네이버 글로벌최고투자책임자. /네이버

네이버 창업자인 이해진 글로벌최고투자책임자(GIO)가 최근 IT 업계에서 벌어지는 연봉 인상 릴레이를 두고 "후유증이 염려된다"고 했다. 네이버 내부에서 성과급 불만이 터져나온 가운데 그의 솔직한 속마음을 털어놓은 것이다.



14일 IT 업계에 따르면 이 GIO는 최근 임직원들에게 ‘연단 후에’라는 제목의 메일을 보내 이 같이 말했다. 앞서 이 GIO는 온라인 사내 행사를 열어 앞으로의 사업 계획과 보상안에 대한 계획을 제시한 바 있다. 이 GIO가 보낸 메일에는 행사 후 이 GIO가 느낀 소회가 담긴 것으로 전해졌다.



이 GIO는 게임사 등 IT 업계를 중심으로 전직원 수백만, 수천만원씩 연봉을 인상하는 것과 관련해 "지금 업계의 보상 경쟁은 IT 업계 인력의 보상 수준을 끌어올리는 긍정적인 부분도 있지만 각 회사마다 사업 변화나 방향에 대한 충분한 설명 없이 서로 너무 급하게 경쟁적으로 이뤄지고 있다"고 했다.



그는 "사업과 보상은 20년 일해오면서 늘 가장 고민해온, 고민할 수밖에 없는 동전의 앞뒤면 같은 본질이라고 생각한다"며 "좋은 사업 없이 좋은 보상이 이뤄질 리 없고 좋은 보상 없이 좋은 사업이 지속될 수 없다"고 했다.



이 GIO는 그러면서 "세상이 다들 보상만 이야기할 때 우리는 우리 사업에 대해서 점검하고 고민해야 한다"며 "사업 방향을 잘 잡고 사업이 잘 돼야 결국 좋은 보상이 지속적으로 이뤄진다"고 했다. 이어 "솔직히 나도 이 회사를 떠나기 전에 ‘해진이 형이 쏜다’ 뭐 이런 거 한 번 해서 여러분에게 칭찬받고 사랑받고 하는 것을 해보고 싶긴 하다"고 했다.



이 GIO는 "우리 경영진과 스태프를 믿어주길 바란다"며 "사업이 더 커지고 더 잘돼야 타사와의 보상 싸움에서 최종 승자가 된다고 생각한다. 사업에 더 많이 관심갖고 더 많이 질문해주길 바라며 이런 사업 방향에 대해 수없이 고민을 해야 하는 리더들의 힘듦도 이해해줬으면 한다"고 했다.