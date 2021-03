제일기획, '아태 주요 광고제' 스파이크스 아시아서 8개 본상 수상

제일기획(030000) 은 아시아 태평양 지역 주요 광고제인 스파이크스 아시아(Spikes Asia)에서 금상 1개, 은상 4개, 동상 3개 등 총 8개 본상을 수상했다고 8일 밝혔다.



금상 수상작은 인도법인이 삼성전자(005930) 와 함께 진행한 ‘삼성 굿 바이브(Samsung Good Vibes: Now, words aren't just heard, but felt)’ 캠페인으로 모바일 부문에서 수상했다. 굿 바이브 캠페인은 햅틱 기능과 모스부호를 결합한 애플리케이션(앱)을 개발해 시청각장애인과 일반인 사이의 의사소통을 가능하도록 한 캠페인이다.





스파이크스 아시아 2021에서 금상을 수상한 제일기획 인도법인의 굿 바이브 캠페인. /제일기획 제공

제일기획 관계자는 "이 앱은 혁신적인 기술과 아이디어로 ‘시청각장애인들은 휴대폰 사용이 불가능하다’는 고정 관념을 바꾸고 시청각장애인의 스마트폰 소통 시대를 열었다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.



굿 바이브 캠페인은 모바일 부문 외에도 디지털, 헬스케어 부문 등에서 은상 3개, 동상 1개도 추가했다.



이외에도 ▲런던의 브랜드 체험 공간 삼성 킹스크로스(Samsung KX)에서 삼성전자 갤럭시 스마트폰으로 그래피티 아트를 체험할 수 있도록 한 ‘갤럭시 그래피티(Galaxy Graffitti)’ ▲카트 손잡이에 살균 소독기(LED 살균기)를 장착해 매장 방문 고객의 안전과 건강을 지킨 이마트(139480) ‘라이트 세이버(Light Saver)’ 등 본사에서 진행한 캠페인도 본상(동상)을 수상했다. 자회사 아이리스는 워너 뮤직 아시아와 진행한 ‘언성(Unsung)’ 캠페인으로 뮤직 부문 은상을 수상했다.





스파이크스 아시아 2021에서 본상을 수상한 제일기획 캠페인. /제일기획 제공

매년 9월 싱가포르에서 개최된 스파이크스 아시아는 지난해는 코로나19 확산으로 취소됐다가 지난 2월부터 비대면 심사를 진행해 최근 온라인으로 수상작을 발표했다.