프리미엄 골프웨어 '혼가먼트' 런칭, 오는 4일 신세계백화점 강남점 입점

사진제공: 제이씨패밀리

제이씨패밀리(대표 김예철)가 캘리포니아 감성의 럭셔리 골프웨어 ‘혼가먼트(HORN GARMENT)’를 런칭하고, 오는 3월 4일 신세계백화점 강남점에 입점한다.



‘혼가먼트’는 ‘마크앤로나’를 전개하는 제이씨패밀리에서 론칭하는 브랜드로, 마크앤로나를 전개했던 노하우와 디자인과 제품력, 유통 네트워크를 기반으로 탄탄하게 운영할 것이라는 예상으로 큰 기대감을 받고 있다.



혼가먼트는 캘리포니아 뉴포트 해변에서 시작한 브랜드로 캘리포니아 파도, 태양, 그리고 HAPPINESS의 H를 뜻하는 심벌을 사용하여 보다 따뜻하고 밝은 분위기를 보여주며 영앤리치 고객을 타겟으로 자유로운 골프 라이프를 선보일 예정이다.



해당 브랜드는 지난해 신세계백화점 강남점 팝업스토어를 통해 고객들에게 먼저 선보인 바 있으며, 당시 가방과 악세서리 항목의 반응이 뜨거웠으며 프레스 및 유통 관계자들을 대상으로 진행한 ‘2021 S/S 프레젠테이션’을 통해 프리미엄 골프웨어 기대주로 주목을 받았다.



혼가먼트의 이번 2021 S/S 컬렉션은 베이직하면서도 레트로한 분위기와 여유롭고 편안한 느낌을 주는 클래식 컬렉션, 골프와 서핑 등 다양한 라이프 스타일에 최적화된 ALL IN ONE 멀티 퍼포먼스를 선보이는 퍼포먼스 컬렉션, 빈티지웨어에서 영감을 받은 디자인과 지속 가능한 소재를 결합한 빈티지 컬렉션, 크게 3가지 컬렉션으로 전개된다.



브랜드 관계자는 "특히 이번 2021 S/S 컬렉션은 얼마 전 종영한 JTBC 드라마 ‘런 온’ 골프웨어 패션으로 주목받고 있다"라며 "수영의 골프 라운드 룩과 임시완이 착용한 풀오버 니트는 드라마 종영 후에도 제품의 대한 문의가 끊이지 않고 있으며 백화점보다 먼저 오픈한 혼가먼트 온라인 몰에서 벌써부터 판매 호조를 이루고 있다"고 전했다.



해당 브랜드는 지난 2월 온라인몰 오픈을 시작으로 3월 4일 신세계 백화점 강남점 오픈 이후 신세계 센텀점, 신세계 대구점에 추가로 3월 내 입점하며, 하반기에는 신세계백화점 대전점과 플래그쉽 스토어 오픈을 계획하고 있다.



한편, 혼가먼트는 신세계 백화점 강남점 입점을 기념하여 구매고객께 금액별 마스크, 토트백, 골프공과 볼마커 세트를 증정하는 등 다양한 이벤트를 진행할 예정이다.