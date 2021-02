세이코 아스트론, 세이코 140주년 기념 리미티드 에디션 출시

1881년부터 이어온 장인 정신과 기술력의 시계 브랜드 세이코에서 140주년을 맞이하여 밤 벚꽃의 아름다움을 포착한 아스트론 리미티드 에디션 SSH083를 출시했다고 26일 밝혔다.





사진: 세이코 140주년 기념, 아스트론 샤프 엣지드 리미티드 에디션 SSH083

킨타로 핫토리가 1881년 21세의 나이로 회사를 설립하고 50년 후, 세이코는 자체 디자인 및 생산 시설을 갖춘 시계 회사가 되었다. 이런 성과는 "항상 남보다 한발 앞서야 한다(Always one step ahead of the rest)."라는 그의 다짐에서 비롯되었다. 이런 그의 다짐은 여전히 많은 영감을 주고 있으며, 올해 창립 140주년을 맞이하여 그의 정신을 구현한 제품들이 연이어 출시될 예정이다.



밤의 벚꽃은 낮보다 훨씬 매력적이다. 요자쿠라(Yozakura)는 별이 빛나는 하늘 아래서 일시적으로 마법 같은 빛을 발하는 아름다운 벚꽃을 의미한다. 블랙 컬러 케이스 및 브레이슬릿은 밤 하늘을, 핑크와 퍼플 컬러가 조화를 이루는 다이얼은 이러한 요자쿠라의 아름다움을 담았다. 미묘한 컬러의 다이얼은 6시 방향으로 갈수록 어두워져 신비한 깊이를 더한다.



1969년 쿼츠 아스트론과 동일한 곡선 실루엣과 넓은 러그 디자인의 이번 신모델은 빛 에너지로 구동되며 전 세계 어디서나 정확한* 시간대로 조정되는 최첨단 GPS 솔라 듀얼-타임 무브먼트 5X53을 사용했다.(*지역/시간대/DSP가 변경될 경우, 수동 타임존 설정이 필요할 수 있음.) 빠른 타임존 변경과 타임 트랜스퍼 기능을 제공합니다. 이번 신모델은 전 세계 1,500개 한정 수량으로 출시되며 국내에도 한정 수량만 입고된다.



한편, 세이코 공식 수입원인 삼정시계는 2월 말 오픈하는 ‘더현대 서울’에 그랜드세이코 및 세이코 살롱 매장을 오픈하는 등 브랜드 확장에 박차를 가하고 있다.