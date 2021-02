카카오톡 선물하기, 사업자용 출시… 최대 5000건 한 번에 발송

카카오커머스, 비즈니스용 선물 플랫폼 출시

모바일 교환권 시작으로 배송 상품도 도입

수신자가 선물 수신하지 않으면 100% 환불





카카오커머스가 선보이는 사업자용 선물 플랫폼 ‘선물하기 for Biz’. /카카오커머스

카카오톡 선물하기를 운영하는 카카오커머스가 개인 사업자 및 기업용 선물 플랫폼인 ‘선물하기 for Biz’를 출시했다고 25일 밝혔다.



선물하기 for Biz는 사업자가 이벤트·사은품 등의 지급 목적으로 대량의 선물을 구입해 고객에게 카카오톡으로 쉽고 빠르게 전달할 수 있는 비즈니스용 선물 플랫폼이다.



카카오커머스는 ▲카카오톡을 통한 대량 선물 수·발신 편의성 ▲사업자용 모바일 선물 상품 다양화 ▲손쉬운 주문관리 시스템을 바탕으로 구매자는 물론 수신자의 만족도도 높인다는 계획이다.



선물하기 for Biz는 브랜드별 인기 상품·선물하기 MD(상품기획자) 추천 상품·테마별 기획전 등 상품 추천 서비스를 제공한다.



또 사업자가 예산과 발송 인원을 입력하면 예산 범위에 따른 상품을 추천해주며, 구매 시 수신자 정보를 직접 입력하거나 대량 발신 목록 업로드로 1회 주문 당 최대 5000건의 선물 발송도 지원한다.



유효기간 내 선물을 사용하지 않아 만료된 건도 구매자에게 구입한 상품의 100%에 해당하는 금액으로 되돌려준다. 환급은 선물하기 for Biz의 결제 수단인 비즈 캐시로 지급된다.



수신자 역시 사용 편의성이 높아진다고 회사 측은 설명했다. 선물하기 for Biz는 카카오톡을 통해 교환권이 전송되기 때문에 수신자는 자신의 카카오톡 ‘선물함’에서 해당 교환권을 확인, 사용할 수 있다. 또한, 개인이 구매한 교환권과 마찬가지로 유효기간 만료 전 알람톡이 발송돼 이벤트·사은품으로 지급되는 교환권의 사용성도 향상될 것으로 보인다.



카카오커머스는 이번 1차 오픈에서 카페·치킨·상품권 등 700여 종의 선물하기 베스트 교환권을 선보인다. 향후 상품군을 확대하고, 배송 상품도 도입할 계획이다.



카카오커머스 관계자는 "모바일 선물시장을 선도해온 카카오톡 선물하기의 노하우와 편리성을 접목해 기업 마케팅에도 효과적인 플랫폼이 되도록 노력하겠다"며 "선물하기의 인기 상품을 중심으로 배송 상품도 도입해, 다양한 상품·기획전을 선보일 것"이라고 말했다.