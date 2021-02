"게임사는 800씩 올려주는데"…네이버, 성과급 불만에 설명회 연다

네이버가 최근 불거진 성과급 논란과 관련해 설명회를 열고 갈등 봉합에 나선다.



17일 IT 업계에 따르면 네이버는 오는 25일 임직원 성과급 지급 기준에 대한 설명회를 개최한다.



최근 네이버 내부에서는 역대 최고 실적에도 불구하고 직원들에게 이에 상응하는 보상을 하지 않는다는 불만이 나왔다.



네이버 노조는 전체 임직원에게 "성과급 산정 기준을 투명하게 공개하라"는 내용의 메일을 보낸 것으로 전해졌다.



올해 초 같은 IT 회사인 넥슨, 넷마블은 전체 임직원 연봉을 800만원씩 인상한다고 밝힌 바 있다.



이처럼 IT 업계 내 ‘파격 보상’이 잇따르는 분위기 속에서 "네이버도 상응하는 보상책을 마련하라"는 요구로 풀이된다.



네이버는 지난해 매출 5조3041억원, 영업이익 1조2153억원을 기록했다. 각각 전년보다 21.8%, 5.2% 늘어 사상 최고 실적을 거뒀다.



네이버는 이번 성과급이 지난해와 비슷한 수준이라고 설명했다.



또 최근 노사 간 임금 단체 협약을 통해 연봉 협상을 마친 상태라고 덧붙였다. 타사 연봉 인상과 노조가 요구하는 성과급 보상은 결이 다르다는 것이다.



네이버 는 앞서 한성숙 대표가 발송한 ‘CEO 레터’를 통해 등급별 성과급 인상률 등에 대해 설명한 바 있다.



네이버 관계자는 "노조게시판 등 별도 홍보 공간이 있는데도 노조가 전체 임직원에 메일을 보내고 있어, 사전 협의를 거쳐달라고 요구했다"며 "또 노조 주장이 일부 오해를 사는 측면이 있어 (추가 설명회를 통해) 바로 잡을 필요가 있다고 판단했다"고 설명했다.





Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com