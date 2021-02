르노그룹, 韓협력사에 "경쟁력 강화 힘써달라" 당부

르노삼성자동차가 르노삼성자동차 연구소에서 ‘2021 협력사 컨벤션(2021 RSM Supplier Convention)’을 열었다고 10일 밝혔다.





르노삼성자동차 제공

이날 르노삼성에 따르면 전날 열린 이번 행사는 르노그룹과 르노삼성의 사업 현황과 올해 경영 계획을 협력사들과 공유하는 프레젠테이션 세션에 이어 지난해 르노삼성의 연구개발과 생산에 큰 기여를 한 우수 협력사에게 시상하는 ‘2020 올해의 협력사(2020 Best Supplier of the Year)’ 시상식으로 진행됐다.



특히 올해 행사는 사회적 거리두기 2.5단계에 맞춰 오프라인과 온라인 생중계로 동시에 진행됐다. 행사 현장에는 도미닉 시뇨라 르노삼성 사장을 비롯해 31개 주요 협력업체 관계자가 참석했고, 193개 협력업체는 미리 발송한 초청장을 통해 온라인 스트리밍으로 행사에 참여했다. 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스 구매 최고 책임자인 베로니크 살랏데포(SARLAT-DEPOTTE Veronique) 의장(Managing Director)을 비롯한 프랑스 르노그룹 본사의 지역장들과 구매 매니저들이 온라인으로 참석했다.



우선 베로니크 살랏데포 의장이 지난 1월 르노그룹이 발표한 수익성 강화 중심의 새로운 경영전략안 ‘르놀루션(Renaulution)’의 주요 내용을 협력업체와 공유하고, 앞으로 르노그룹과 르노삼성의 경쟁력 강화를 위한 전환기적 조치에 협력업체들도 뜻을 모아줄 것을 당부했다.



베로니크 살랏데포 의장은 "올해는 비용 개선과 수익 창출에 집중하는 시기로, 그 어느 때보다 얼라이언스 내 긴밀한 협조가 필요하다"며 "한국의 협력업체들은 그룹에 기여도가 큰 만큼 르노삼성의 경쟁력 강화를 위해 함께 힘써준다면 지금의 위기 상황을 극복하는 데 많은 도움이 될 것"이라고 말했다.



이어 도미닉 시뇨라 사장이 2020년 르노삼성 실적을 발표하고, 올해 중장기 목표 및 전망, 르노삼성의 서바이벌 플랜 시행 등을 설명했다.



지난 해 신종 코로나바이러스 감염증으로 인해 힘든 한 해를 보낸 협력업체에게 위로를 표하는 한편, 올 상반기 XM3(르노 뉴 아르카나) 하이브리드 모델의 유럽 시장 출시 계획을 공유하며 상품 경쟁력과 유럽에서의 가격 경쟁력 확보를 위해 협력업체도 함께 노력해줄 것을 강조했다.



‘2020 올해의 협력사’ 시상식에서는 총 5개 부문에서 6개 협력사가 수상의 영 광을 안았다. ‘상생 협력상(Win-Win Growth)’에는 ㈜디케이오스텍, ‘부품 부문 성과상(Best Performance–BOP)’은 ㈜한국세큐리트, ㈜핸즈코퍼레이션, ‘서비스·설비 부문 성과상(Best Performance-NBOP)’은 ㈜태평양관광투어, ‘연구·개발상(R&D)’은 ㈜동신모텍, ‘품질상(Quality)’은 한림인텍이 이름을 올렸다.