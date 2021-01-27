[인사] 산업통상자원부

조선비즈
  • 세종=박정엽 기자
    입력 2021.01.27 14:46

    <승진>

    ◇부이사관
    ▲덤핑조사과장 양원창 ▲운영지원과장 이용필 ▲전자전기과장 정석진

    ◇서기관
    ▲기획재정담당관실 유재열 ▲소재부품장비총괄과 이윤진 ▲기계로봇항공과 이재연 ▲원전산업정책과 한준호 ▲원전산업정책과 최준근 ▲자유무역협정정책기획과 김정윤 ▲한미자유무역협정대책과 김보연 ▲투자정책과 원영호 ▲산업피해조사과 송병철 ▲산업정책과 장미연 ▲중견기업혁신과 박희범 ▲입지총괄과 윤우열 ▲에너지안전과 권대혁 ▲신북방통상총괄과 박상철 ▲구주통상과 전우표 ▲신북방통상총괄과 정경화


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