직원승진 오디션?…한컴, 승진평가서 PT 시험 첫 도입

올해부터 승진할 때 경영진 앞에서 PT 평가

IT 업계 승진제도 자체 없어져…"이례적"

한컴 "평가 요소 중 하나, 열린 제도로 봐 달라"





위 사진은 기사 내용과 무관. /조선DB

올해부터 한글과컴퓨터그룹 직원 가운데 승진 대상자는 프레젠테이션(PT) 시험을 봐야 한다. 정보기술(IT) 기업에서 승진 PT 시험을 보는 경우는 매우 이례적이라는 평가가 나온다.



21일 업계에 따르면 앞으로 한컴그룹 전 그룹사 직원은 승진하려면 각사 대표와 임원진 앞에서 PT 발표를 해야 한다. 키워드는 ‘당신이 그룹과 회사에서 무슨 일을 하고 싶은가’다.



업무와의 연계성, 기획하고자 하는 사업 또는 신사업 아이템 등을 참고해 발표주제를 잡으라고 회사 측은 안내하고 있다. 또 발표내용은 △대중성 △다양성 △쉽게 간편하게 △차별성 등 네 가지 기준을 충족해야 한다고도 했다. PT 발표 관련 자료는 "다양한 인적 네트워크와 내외부정보를 적극 활용하라"고 권했다.



한컴 내부는 술렁이는 분위기다. 당장 올해부터 승진 대상자는 PT 준비를 해야 하기 때문이다. "대표이사 앞에서 발표를 한다는 게 너무 부담스러워서 승진 안 하고 싶다"는 반응까지 나온다.



한컴 측은 "기존의 정형화된 인사 평가 제도에서 놓칠 수 있는 인재들에게 승진의 기회를 확대하기 위해 도입한 열린 인사 제도"라며 "PT는 승진제도의 객관성·공정성을 강화하기 위해 하나의 평가 요소로 추가한 것"이라고 설명했다.





경기 성남시 분당구 한글과컴퓨터 사옥. /한글과컴퓨터

IT 기업 중에서 승진할 때 PT 시험을 봐야 하는 곳은 찾아보기 힘들다. 네이버, 카카오 등 인터넷 기업뿐만 아니라 엔씨소프트, 넷마블, 넥슨 등 주요 게임사에서도 PT 시험을 보지 않는다.



IT 업계 관계자는 "업계에서는 승진이라는 제도 자체가 거의 사라져가는 분위기"라며 "주로 ‘님’이라는 호칭 문화를 쓰고 있고 팀장, 리더, 파트장 등의 직책을 임명하는 정도지 직급을 올리는 경우는 찾아보기 힘들다"고 했다.



또 보통 IT 기업에서는 직군이 경영, 마케팅보다는 개발자 비중이 크기 때문에 평가를 한다면 코딩 테스트를 주로 본다는 게 업계 이야기다.



또 다른 업계 관계자는 "단순히 연차가 쌓였다고 승진하기보다는 PT를 통해 평소 본인 업무에 얼마나 충실했는지 스스로 설명할 수 있는 기회를 준다는 점에서 나쁘지만은 않은 것 같다"고 했다.



한컴그룹의 이번 PT 시험 도입은 직원 역량에 관심이 많은 김상철 회장의 뜻이 반영된 것으로 풀이된다. 한컴은 지난해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회 ‘CES 2020’에서 "견문을 넓히라"는 김 회장의 방침에 따라 직원 80여명이 전액 회사비용으로 참석하기도 했다.



한컴그룹은 아래아한글로 잘 알려진 한글과컴퓨터뿐만 아니라 지주사 격인 한컴위드와 인공지능(AI)·모빌리티·로봇 등 4차산업혁명 관련 사업을 중점적으로 하는 한컴MDS, 방독면·방열복 등 안전장비를 주로 생산하는 한컴라이프케어 등을 계열사로 두고 있다.