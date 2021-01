세종사이버대 컴퓨터·AI공학과 '당신의 창의력을 보여주세요' 공모전 수상작 발표

세종사이버대학교(총장 신구)는 최근 컴퓨터·AI공학과 홍보문구 공모전 ‘당신의 창의력을 보여주세요’ 수상작을 발표했다. 이번 공모전은 지난해 11월 23일부터 12월 22일까지 인터넷으로 접수되었으며, 총 33명이 참가 신청을 한 가운데, 대상 1명, 최우수상 2명, 참가상 10명으로 수상자가 가려졌다. 대상과 최우수상으로 선정된 일반인 수상자들의 경우 상금 외에도 입학 시 1년간 50~100% 수업료 감면과 같은 특별 장학 혜택 또한 주어진다.





사진제공: 세종사이버대학교

심사 결과, 세종사이버대학교 로고 등을 추가한 가상현실(VR) 환경과 함께 컴퓨터·AI공학과의 특징을 잘 표현한 박해원님의 작품이 대상으로 선정되었으며, 김지원님과 강민혁님의 작품이 최우수상을 차지했다.

시상식은 수상자 개별 통지와 함께, 2월 16일(화)까지 비대면으로 ‘당신의 창의력을 보여주세요’ 구글 온라인 작품 전시 사이트를 통해 수상작들을 소개하는 형식으로 이루어지며, 동영상으로도 제작되어 세종사이버대 컴퓨터·AI공학과 유튜브 채널을 통해 공개된다.



세종사이버대학교 컴퓨터·AI공학과 학과장 김효정 교수는 "이번 공모전은 IT를 모르는 일반인도 가상현실(VR)과 인공지능(AI)을 활용한 융합 서비스를 손쉽게 개발하고 적용할 수 있다는 것을 알리는 차원에서 기획됐다"며 "공모전 진행은 일반인들의 접근성을 높이기 위해 브라우저 외 별다른 시스템 환경이 필요하지 않은 클라우드 하에서 가상현실 및 인공지능 서비스를 활용하여 진행됐다. 향후 기술 융합으로 대표되는 4차산업혁명 시대에 있어 일반인들이 참여 가능한 IT 공모전을 활성화하고자 한다"라고 설명했다.



컴퓨터·AI공학과는 교육과정 개편을 통해 기존 빅데이터 교육과정을 발전시킨 빅데이터/데이터과학 교육과정, AWS 에듀케이트 및 AWS 아카데미 지정을 통한 차세대 컴퓨팅 환경인 클라우드 융합형 교육과정, 실리콘밸리 한인 IT 전문가가 참여하는 인공지능 교육과정, 자율사물을 향한 기술 융합형 드론/IoT 교육과정을 제공한다.



대부분의 교육 과정이 클라우드 기반 실습 및 자격증 연계 수업으로 제공되어 실무형 인재 양성을 적극적으로 추진한다. 또, 국내외 IT 전문가 네트워킹, 재학생들의 만족도를 높이기 위한 각종 소모임 지원으로 글로벌 수준 융합형 인재로 재학생들이 성장할 수 있도록 지원하고 있다.



세종사이버대는 100% 모바일 및 온라인 교육으로 언제 어디서나 시공간 제약 없이 공부할 수 있으며, 온라인 학습 환경의 장점을 최대한 살려 사이버대학교 최초로 LIVE 강의실을 운영하고 있다.



또한 활발한 명사특강 등 오프라인 모임을 통해 네트워크 자산을 쌓을 수 있는 기회를 제공하고, 1년에 4학기를 공부할 수 있어 신입생은 3년, 편입생은 1.5년 만에 졸업할 수 있는 제도를 마 련하고 졸업 후에도 1년에 2과목을 신청해 청강할 수 있는 평생교육 서비스를 제공해 학생 개개인에게 맞는 최적의 맞춤형 교육 서비스를 펼치고 있다. 세종사이버대학교 컴퓨터·AI공학과는 1월 25일(월)부터 2월 16일(화)까지 2021학년도 봄학기 신·편입생을 모집한다. 자세한 사항은 세종사이버대 입학지원센터 홈페이지, 카카오톡 등을 통해 확인할 수 있다.