오티콘, 2021년 정책발표 세미나 비대면 성황리에 개최

덴마크 117년 전통의 토탈청각솔루션 기업 디만트코리아㈜의 프리미엄 브랜드 오티콘의 신년 정책발표 세미나가 지난 15일 온라인으로 개최됐다. Youtube 플랫폼과 Zoom 플랫폼 두 가지 형태로 실시간 온라인 세미나가 진행되었다.





사진제공: 디만트코리아

2021년 오티콘 브랜드의 정책발표 세미나에서 공개된 슬로건은 'DIVERSION'(Diversion to the new paradigm)이다. 이번 슬로건의 의미는 청각산업도 뉴노멀 시대를 맞이하고 있는만큼 '과거의 낡은 방식의 패러다임을 과감히 버리고, 새로운 패러다임으로의 전환'이라는 메시지가 담겨 있다.



오티콘의 정책발표 세미나는 신규 슬로건 발표 및 청각사업 트렌드와 신제품 정보 등 다양한 정보를 공유하기 위해 매년 열리는 오티콘의 의미 있는 대규모 행사다. 올해는 코로나19로 인해 비대면으로 모든 행사를 진행하였으며, 역대 최대 인원이 참석했다.



2021 디만트코리아 정책발표세미나는 박진균 대표와 소렌닐슨 디만트 회장의 환영사로 1부가 진행되었다. 2부에서는 미래의 Hear care, 헬스케어 관련 발표와 오티콘 신제품 오티콘 모어(More) 발표가 진행되었다. 3부는 오티콘 쇼핑 라이브로 쇼호스트 이봉호 씨와 함께 신제품 오티콘 모어(More)의 실시간 쇼핑 라이브 방송이 진행되었다. 4부에서는 이명검사부터 재활 서비스까지 제공하는 진단장비 설명과 시연이 진행되었으며, 골도보청기 폰토 설명 및 시연이 있었다. 마지막으로 경매 발표를 끝으로 행사가 성황리에 종료되었다.



디만트코리아의 박진균 대표는 "대한민국 대표 브랜드로서 보청기 업계를 선도하고 있는 오티콘의 2021 정책발표 세미나를 통해 보청기 대리점 사장단, 난청인 모두가 보다 나은 혜택을 공유할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 전했다. 한편, 디만트코리아㈜는 현재 정부지원 보 청기로 다양한 오티콘 보청기를 선보이고 있으며, 오티콘을 비롯해 버나폰, 필립스 보청기 등의 브랜드를 보유하고 있다.



이와 함께 청각 진단장비 브랜드 인터어커스틱스, 인공와우 브랜드 오티콘 메디컬도 운영 중이다. 청각 관련 모든 분야를 다루는 전문기업으로 시장 변화에 빠르게 대처하고 최신 기술력을 통해 난청인들에게 최상의 서비스를 제공하고자 노력하고 있다.