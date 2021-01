윤종규 KB금융 회장 "완전한 디지털 조직, 금융플랫폼 기업 바뀌어야"

"앞으로 KB는 금융회사의 핵심가치를 유지하면서 완전한 디지털 조직, 금융플랫폼 기업으로 바뀌어야 한다."



윤종규 KB금융그룹 회장이 지난 8일 각 계열사 대표이사 및 임원 등 240여명이 참석한 가운데 열린 ‘2021년 그룹 경영전략회의’에서 올해 경영전략으로 디지털과 플랫폼을 키워드로 제시했다고 11일 KB금융그룹이 밝혔다.



이번 경영전략회의는 코로나19 국가방역 지침을 준수하기 위해 지주사 및 각 계열사의 국내외 사무실 등 60여개 장소를 연결한 화상회의로 진행했다. KB금융그룹은 코로나19가 본격화 되기 전인 2019년부터 ‘스마트워크(Smart Work)’ 문화 확산을 위해 그룹 화상회의시스템을 구축해 활용하고 있다.





8일 비대면으로 열린 2021년 KB금융그룹 경영전략회의에 윤종규 KB금융그룹이 참여하고 있다. /KB금융그룹

이 자리에서 윤 회장은 "평생 금융파트너로서 고객에게 가장 사랑받는 넘버원 금융플랫폼 기업으로 도약하기 위해 모든 경영진들이 힘을 합쳐 원점에서 다시 시작한다는 결연한 자세로 끈덕지게 실행해 나가자"고 말했다.



KB금융그룹이 올해 세운 경영전략 ‘R.E.N.E.W 2021’는 핵심경쟁력 강화(Reinforce the Core), 글로벌·신성장동력 확장(Expansion of Global & New Biz), 금융플랫폼 혁신(No.1 Platform), 환경·사회·지배구조(ESG) 같은 지속가능경영 선도(ESG Leadership), 인재양성과 개방적·창의적 조직 구현(World class Talents & Culture) 이렇게 5가지 주제로 나뉜다.



이날 회의에서 경영진은 5가지 주제에 대한 아이디어를 발표하고, 열띤 토의를 거쳐 실행 방안을 더욱 구체화했다고 은행 측은 전했다.



KB금융 관계자는 "이번 경영전략회의는 코로나19로 인해 비대면 화상회의로 진행했지만 과거 어느때보다도 훨씬 더 열정적인 분위기를 느낄 수 있었다"며 "그룹 경영진들이 각자 위치에서 추진할 수 있는 구체적인 실행 방안과 상호 협업 방안에 대해 논의하는 집단지성을 통해 인사이트를 얻을 수 있는 소중한 시간이었다"고 말했다.