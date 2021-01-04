[인사] 풀무원

조선비즈
  • 윤희훈 기자
    입력 2021.01.04 11:43

    풀무원은 풀무원식품㈜ 및 계열사 임원 13명에 대한 직급 승진 인사를 단행했다고 4일 밝혔다. 다음은 임원 직급 승진 명단.

    ㈜풀무원
    ▲송기정(宋基玎) 정보기술실장
    ▲김태석(金泰碩) 기술경영실장
    ▲김동현(金烔賢) 학습혁신담당
    ▲전승배(全勝培) 전략지원담당

    풀무원식품㈜
    ▲오승훈(吳昇勳) SCM기획실장
    ▲임상범(林尙範) 유통경로담당
    ▲이관희(李官熙) FC경로담당
    ▲유영관(劉永官) 계란사업부장

    풀무원식품㈜ 중국법인
    ▲연덕준(延德峻) 생산/SCM본부장

    ㈜올가홀푸드
    ▲강병규(姜秉奎) 대표
    ▲양종하(梁鍾河) 경영지원담당

    ㈜풀무원녹즙
    ▲장종의(張鍾義) 영업본부장

    엑소후레쉬물류㈜
    ▲원대연(元大淵) 물류운영담당


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