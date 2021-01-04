입력 2021.01.04 11:43
풀무원은 풀무원식품㈜ 및 계열사 임원 13명에 대한 직급 승진 인사를 단행했다고 4일 밝혔다. 다음은 임원 직급 승진 명단.
㈜풀무원
▲송기정(宋基玎) 정보기술실장
▲김태석(金泰碩) 기술경영실장
▲김동현(金烔賢) 학습혁신담당
▲전승배(全勝培) 전략지원담당
풀무원식품㈜
▲오승훈(吳昇勳) SCM기획실장
▲임상범(林尙範) 유통경로담당
▲이관희(李官熙) FC경로담당
▲유영관(劉永官) 계란사업부장
풀무원식품㈜ 중국법인
▲연덕준(延德峻) 생산/SCM본부장
㈜올가홀푸드
▲강병규(姜秉奎) 대표
▲양종하(梁鍾河) 경영지원담당
㈜풀무원녹즙
▲장종의(張鍾義) 영업본부장
엑소후레쉬물류㈜
▲원대연(元大淵) 물류운영담당
㈜풀무원
▲송기정(宋基玎) 정보기술실장
▲김태석(金泰碩) 기술경영실장
▲김동현(金烔賢) 학습혁신담당
▲전승배(全勝培) 전략지원담당
풀무원식품㈜
▲오승훈(吳昇勳) SCM기획실장
▲임상범(林尙範) 유통경로담당
▲이관희(李官熙) FC경로담당
▲유영관(劉永官) 계란사업부장
풀무원식품㈜ 중국법인
▲연덕준(延德峻) 생산/SCM본부장
㈜올가홀푸드
▲강병규(姜秉奎) 대표
▲양종하(梁鍾河) 경영지원담당
㈜풀무원녹즙
▲장종의(張鍾義) 영업본부장
엑소후레쉬물류㈜
▲원대연(元大淵) 물류운영담당