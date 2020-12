미래에셋코어테크펀드, 올해만 1500억원 신규 유입

미래에셋자산운용은 ‘미래에셋코어테크펀드’가 올해 국내 주식형펀드 중 가장 많은 1500억원 이상 자금이 유입됐다고 21일 밝혔다. 이 펀드는 국내 IT 관련 기업 중 핵심기술과 글로벌 경쟁력을 보유한 종목에 투자하며 지난 2019년 10월 설정됐다. 펀드 설정 이후 누적 수익률은 54.09%다.





미래에셋자산운용

미래에셋코어테크펀드는 변화하는 산업구조에 대응할 수 있는 국내 IT 관련 기업에 투자한다. 진입장벽이 높은 기술이나 핵심기술을 국산화할 수 있는 잠재력을 보유한 기업, 산업 내 높은 성장이 예상되는 기업들이 투자대상이다. 글로벌 경쟁력을 보유한 IT기업을 비롯해 해당 기업에 소재, 부품, 장비를 공급하거나 소프트웨어와 관련 서비스를 제공하는 기업들도 포함된다.



편입 종목은 유가증권시장(코스피)과 코스닥 종목이 모두 포함되며 주로 반도체, 2차전지, 5G 통신장비 등 IT 관련 종목으로 구성한다. 11월 16일 종가 기준 삼성전자(005930) 25.21%, SK하이닉스(000660) 8.73%, 현대차(005380) 4.88%, 삼성SDI(006400) 3.87% , LG화학(051910) 3.83% 등을 편입하고 있다.



김정수 미래에셋자산운용 리서치본부 팀장은 "글로벌 주식시장은 전체 시장지수보다는 섹터, 섹터 내에서도 종목 선택의 중요성이 날로 높아지고 있다"며 "미래에셋코어테크펀드가 한국 주식시장에서 성장 가능성이 높은 IT 관련 기업에 집중투자하고자 하는 투자자 니즈를 충족시킬 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.