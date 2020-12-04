입력 2020.12.04 11:19
삼성전자
<세트부문>
◇부사장
▲고승환▲김경환▲김이태▲김학상▲성일경▲윤장현▲이강협▲이기수▲이병준 ▲이준희▲장성재▲정현준▲주창훈▲최방섭▲최승범▲홍두희▲Joseph Stinziano(스틴지아노)
◇전 무
▲고대곤▲김강태▲김경훈▲김기훈▲김병도▲김상우▲김세호▲김수진▲김인식▲김정식▲김창업▲문승도▲박성호▲배광진▲안재우▲오치오▲원종현▲유미영▲윤종덕▲윤준오▲이광렬▲이기호▲이시영▲이원준▲이학민▲이헌▲장문석▲정재신▲정호진▲조인하▲한상숙▲황태환▲Menno Van Den Berg(메노)
◇상 무
▲공병진▲권기덕▲권기덕▲권영재▲권태훈▲권호범▲김륭▲김문수▲김민우▲김상윤▲김성구▲김용훈▲김은하▲김재홍▲김찬무▲김찬호▲김태훈▲김현종▲노수혁▲라병주▲박민규▲박성제▲박장용▲박재현▲박준영▲박충신▲박행철▲박형민▲배희선▲손석준▲신규범▲안대현▲양시준▲염강수▲오창호▲유한종▲이경준▲이대성▲이동진▲이상수▲이성원▲이승철▲이승호▲이윤경▲이윤수▲이정원▲이준▲이지훈▲이현우▲임아영▲장우영▲장준희▲전소영▲전승수▲전진규▲정희재▲조유성▲조익현▲조철형▲조희권▲주형빈▲최경수▲최병철▲최병희▲최영일▲최재혁▲최종무▲한종호▲허진욱▲허훈▲현대은▲Dmitry Kartashev(드미트리)
◇Master
▲문한길▲정석재▲최항석▲함명주
◇전문위원(전무급)
▲김용재▲박철우▲정서형
◇전문위원(상무급)
▲권춘기▲김재진▲윤여완▲최호규
<DS부문>
◇부사장
▲권상덕▲김민구▲김상규▲심은수▲윤태양▲이석준▲이성수▲이종열▲최길현▲최완우▲한인택▲한진만▲홍형선▲황기현
◇전 무
▲고관협▲박성준▲박진영▲신성우▲안상호▲안정착▲엄재훈▲오종훈▲이근호▲이상재▲이은철▲이재열▲이진엽▲조상연▲조필주▲지현기▲최기환▲최승걸▲최용원▲최윤준▲최창규▲피재걸
◇상 무
▲고주현▲고택균▲구봉진▲권오겸▲김경태▲김명오▲김봉수▲김석희▲김시우▲김용상▲김윤재▲김태정▲노강호▲노승남▲박동욱▲박봉일▲선동석▲손동우▲송기재▲신민호▲신인철▲이강규▲이윤성▲이호▲임재우▲장순복▲전대호▲전진완▲정승진▲정용덕▲정재용▲조욱래▲진인식▲천기철▲최삼종▲최윤석▲최현호▲홍준식▲Seishu Arai(아라이)
◇ Fellow
▲윤보언
◇Master
▲김상준▲김익수▲문성욱▲배근희▲성석강▲손영훈▲우동수▲이민우▲임현욱▲전찬희▲조정현▲최윤석
◇전문위원(전무급)
▲오경석▲임석환▲주혁
◇전문위원(상무급)
▲이병진▲황호송
<세트부문>
◇부사장
▲고승환▲김경환▲김이태▲김학상▲성일경▲윤장현▲이강협▲이기수▲이병준 ▲이준희▲장성재▲정현준▲주창훈▲최방섭▲최승범▲홍두희▲Joseph Stinziano(스틴지아노)
◇전 무
▲고대곤▲김강태▲김경훈▲김기훈▲김병도▲김상우▲김세호▲김수진▲김인식▲김정식▲김창업▲문승도▲박성호▲배광진▲안재우▲오치오▲원종현▲유미영▲윤종덕▲윤준오▲이광렬▲이기호▲이시영▲이원준▲이학민▲이헌▲장문석▲정재신▲정호진▲조인하▲한상숙▲황태환▲Menno Van Den Berg(메노)
◇상 무
▲공병진▲권기덕▲권기덕▲권영재▲권태훈▲권호범▲김륭▲김문수▲김민우▲김상윤▲김성구▲김용훈▲김은하▲김재홍▲김찬무▲김찬호▲김태훈▲김현종▲노수혁▲라병주▲박민규▲박성제▲박장용▲박재현▲박준영▲박충신▲박행철▲박형민▲배희선▲손석준▲신규범▲안대현▲양시준▲염강수▲오창호▲유한종▲이경준▲이대성▲이동진▲이상수▲이성원▲이승철▲이승호▲이윤경▲이윤수▲이정원▲이준▲이지훈▲이현우▲임아영▲장우영▲장준희▲전소영▲전승수▲전진규▲정희재▲조유성▲조익현▲조철형▲조희권▲주형빈▲최경수▲최병철▲최병희▲최영일▲최재혁▲최종무▲한종호▲허진욱▲허훈▲현대은▲Dmitry Kartashev(드미트리)
◇Master
▲문한길▲정석재▲최항석▲함명주
◇전문위원(전무급)
▲김용재▲박철우▲정서형
◇전문위원(상무급)
▲권춘기▲김재진▲윤여완▲최호규
<DS부문>
◇부사장
▲권상덕▲김민구▲김상규▲심은수▲윤태양▲이석준▲이성수▲이종열▲최길현▲최완우▲한인택▲한진만▲홍형선▲황기현
◇전 무
▲고관협▲박성준▲박진영▲신성우▲안상호▲안정착▲엄재훈▲오종훈▲이근호▲이상재▲이은철▲이재열▲이진엽▲조상연▲조필주▲지현기▲최기환▲최승걸▲최용원▲최윤준▲최창규▲피재걸
◇상 무
▲고주현▲고택균▲구봉진▲권오겸▲김경태▲김명오▲김봉수▲김석희▲김시우▲김용상▲김윤재▲김태정▲노강호▲노승남▲박동욱▲박봉일▲선동석▲손동우▲송기재▲신민호▲신인철▲이강규▲이윤성▲이호▲임재우▲장순복▲전대호▲전진완▲정승진▲정용덕▲정재용▲조욱래▲진인식▲천기철▲최삼종▲최윤석▲최현호▲홍준식▲Seishu Arai(아라이)
◇ Fellow
▲윤보언
◇Master
▲김상준▲김익수▲문성욱▲배근희▲성석강▲손영훈▲우동수▲이민우▲임현욱▲전찬희▲조정현▲최윤석
◇전문위원(전무급)
▲오경석▲임석환▲주혁
◇전문위원(상무급)
▲이병진▲황호송