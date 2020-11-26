입력 2020.11.26 17:25
◇ 사장
▲이상규(李祥圭) 한국영업본부장
◇부사장
▲노진서(盧塡緖) CSO부문 산하▲백승태(白承台) 리빙어플라이언스사업부장▲오세기(吳世基) H&A연구센터장
◇전무 승진
▲곽도영(郭導營) H&A해외영업그룹장▲김동욱(金東旭) CTO DXT센터장▲오세천(吳世千) 홍보담당▲우종진(禹鐘鎭) BS연구소장▲유병헌(兪炳憲) 정도경영센터장▲유성준(兪城濬) 노경담당▲이재현(李宰炫) SAC사업담당▲이정석(李政錫) HE마케팅커뮤니케이션담당▲이충환(李忠桓) TV해외영업그룹장
◇상무 승진
▲구지영(具志映) 글로벌마케팅센터 MI담당▲김건우(金建佑) CTO 서비스플랫폼담당▲김남수(金南洙) 중남미경영관리담당▲김명욱(金明旭) IT모니터개발실장▲김석규(金錫奎) 생산기술원 선행생산기술연구소장▲김우섭(金佑燮) 공정거래Compliance Task리더▲김태훈(金泰勳) 이집트법인장▲김형태(金炯泰) 중남유럽법인장▲민홍기(閔洪基) VS경영전략담당▲박민호(朴珉浩) MC기구개발실장▲박상현(朴相泫) 미국서비스법인장▲박재성(朴栽成) 한국 시스템수도권담당▲박정원(朴正元) 몬테레이생산법인장▲박충현(朴忠鉉) BS경영관리담당▲박태인(朴泰寅) 리빙어플라이언스제어연구담당▲백선필(白善弼) TV상품기획담당▲서정원(徐廷沅) 업무혁신담당▲송계영(宋桂永) 키친어플라이언스연구소장▲송영한(宋映翰) CTO 특허센터 Task1리더▲송익환(宋益煥) 대만법인장▲안혁성(安爀晟) ESS사업담당▲오승진(吳承眞) 한국 전략담당▲오해진(吳海珍) VS스마트PMO▲우덕구(禹德九) VS품질경영담당▲우정호(禹廷澔) MC카메라개발실장▲이동언(李東彦) 에어솔루션중아/아시아영업담당▲이석수(李錫洙) CTO SIC센터 SoC솔루션PMO▲이소연(李素蓮) TV모듈러개발리더▲이용찬(李鏞瓚) 생산기술원 모듈기술개발담당▲이원철(李沅哲) CSO사업개선담당▲이한욱(李翰郁) VS 스마트SW개발담당 Core Technology개발리더▲이현규(李鉉奎) 금융담당▲이호영(李浩永) LG사이언스파크 통합지원담당▲임대진(林大塡) BS연구소 융복합솔루션실장▲임병록(林炳錄) 전략법무실장▲임정수(任廷洙) 한국 전략수도권담당▲정영학(鄭泳學) 레반트법인장▲정욱준(鄭旭埈) H&A디자인연구소장▲정인식(鄭印植) 평택안전환경/지원담당▲조협(曺協) 한국 렌탈케어링사업센터 사업기획/지원담당▲하건호(河建鎬) 청소기사업담당▲홍성혁(洪晟赫) HE SCM담당▲홍진기(洪鎭基) 글로벌물류담당
▲이상규(李祥圭) 한국영업본부장
◇부사장
▲노진서(盧塡緖) CSO부문 산하▲백승태(白承台) 리빙어플라이언스사업부장▲오세기(吳世基) H&A연구센터장
◇전무 승진
▲곽도영(郭導營) H&A해외영업그룹장▲김동욱(金東旭) CTO DXT센터장▲오세천(吳世千) 홍보담당▲우종진(禹鐘鎭) BS연구소장▲유병헌(兪炳憲) 정도경영센터장▲유성준(兪城濬) 노경담당▲이재현(李宰炫) SAC사업담당▲이정석(李政錫) HE마케팅커뮤니케이션담당▲이충환(李忠桓) TV해외영업그룹장
◇상무 승진
▲구지영(具志映) 글로벌마케팅센터 MI담당▲김건우(金建佑) CTO 서비스플랫폼담당▲김남수(金南洙) 중남미경영관리담당▲김명욱(金明旭) IT모니터개발실장▲김석규(金錫奎) 생산기술원 선행생산기술연구소장▲김우섭(金佑燮) 공정거래Compliance Task리더▲김태훈(金泰勳) 이집트법인장▲김형태(金炯泰) 중남유럽법인장▲민홍기(閔洪基) VS경영전략담당▲박민호(朴珉浩) MC기구개발실장▲박상현(朴相泫) 미국서비스법인장▲박재성(朴栽成) 한국 시스템수도권담당▲박정원(朴正元) 몬테레이생산법인장▲박충현(朴忠鉉) BS경영관리담당▲박태인(朴泰寅) 리빙어플라이언스제어연구담당▲백선필(白善弼) TV상품기획담당▲서정원(徐廷沅) 업무혁신담당▲송계영(宋桂永) 키친어플라이언스연구소장▲송영한(宋映翰) CTO 특허센터 Task1리더▲송익환(宋益煥) 대만법인장▲안혁성(安爀晟) ESS사업담당▲오승진(吳承眞) 한국 전략담당▲오해진(吳海珍) VS스마트PMO▲우덕구(禹德九) VS품질경영담당▲우정호(禹廷澔) MC카메라개발실장▲이동언(李東彦) 에어솔루션중아/아시아영업담당▲이석수(李錫洙) CTO SIC센터 SoC솔루션PMO▲이소연(李素蓮) TV모듈러개발리더▲이용찬(李鏞瓚) 생산기술원 모듈기술개발담당▲이원철(李沅哲) CSO사업개선담당▲이한욱(李翰郁) VS 스마트SW개발담당 Core Technology개발리더▲이현규(李鉉奎) 금융담당▲이호영(李浩永) LG사이언스파크 통합지원담당▲임대진(林大塡) BS연구소 융복합솔루션실장▲임병록(林炳錄) 전략법무실장▲임정수(任廷洙) 한국 전략수도권담당▲정영학(鄭泳學) 레반트법인장▲정욱준(鄭旭埈) H&A디자인연구소장▲정인식(鄭印植) 평택안전환경/지원담당▲조협(曺協) 한국 렌탈케어링사업센터 사업기획/지원담당▲하건호(河建鎬) 청소기사업담당▲홍성혁(洪晟赫) HE SCM담당▲홍진기(洪鎭基) 글로벌물류담당