오강돈의 중국 마케팅 (110) 줄임말로 읽는 중국 <7>

외국어로 된 사람이름에서 맨 앞글자만 따고 ‘씨(氏)’ 붙이는 방식 흔해

맥스웰은 ‘마이(麦) 씨(氏)’, 다우(Dow) 케미칼은 ‘타오(陶) 씨(氏) 화학’





거대한 소비시장 중국을 웬만큼 활용하려면 중국 소비자를 내수시장 분석하듯이 알아야 할 일이고, 그런 의미에서 소비자와 시장이 쓰는 ‘말’ 문화는 당연히 시사점이 있다. ‘말'은 사회와 사람들의 생각을 반영한다. 그리고 ‘말’은 시대에 따라 변화한다. 글로벌 기업들과 본토 기업들은 ‘말’ 문화도 중국 마케팅에 이용한다.



여느 나라들과 같이 중국에서도 ‘줄임말’을 써온 전통은 오래 되었다. 그리고 디지털 시대를 맞이하여 사람들이 자판(键盘∙건반)을 사용하는 경우가 잦아지면서 줄임말 사용은 더욱 많아졌다. 먼저 글에서는 중국 사람들이 사용해온 ‘줄임말’ 즉 축약어를 정의하고, ‘숫자와 함께 말을 줄여 쓰는 용법' 가운데 ‘3, 5, 2’의 사례를 골라 의미를 살펴 보았다. 이런 말은 내용을 아예 모를 경우 자칫 암호와 같이 들릴 수도 있기 때문에 어느 정도 알아 두면 도움이 되겠다. 이번에는 ‘씨(氏)’가 들어간 줄임말을 소개한다. 줄임말의 용례를 통해 중국 시장과 소비자를 가늠하고 읽어 본다.



중국 학생들이 수학을 배울 때 피타고라스 정리는 직각삼각형의 짧은변(勾∙구), 긴변(股∙고) 그리고 빗변 사이의 관계이니까 ‘구고 정리(勾股定理)’라는 이름이 있다. 하지만 대개는 ‘삐다거라스(毕达哥拉斯∙피타고라스) 정리’를 줄여서 ‘삐(毕) 씨(氏) 정리'라고 부른다. 외국어로 된 사람이름의 중국어 음차 표기에서 맨 앞글자만 따고 그것에 ‘씨(氏)’를 붙이는 것이다.



중국에서 이런 식으로 ‘무슨 씨(氏)’로 줄여 부르는 이름 붙이기 방식이 매우 많다. 기업의 브랜드 작명 마케팅 사례를 들어 알아보자. 중국의 본토 회사 뿐만 아니라 중국인들을 대상으로 하는 글로벌 기업들도 이 방법을 차용하여 현지 사업을 전개한다.





맥스웰(Maxwell)을 중국어로 음차하면 마이스웨이얼(麦斯威尔)이다. 이 커피의 중국 현지화 브랜드를 ‘마이(麦) 씨(氏)’라는 줄임말로 썼다. 회사는 나중에 중문 브랜드를 외국어 사람이름 표기 그대로 마이스웨이얼(麦斯威尔)로 바꿨는데 중국 사람들에게는 여전히 ‘마이 씨’가 입에 붙어 있다. 위 사진은 ‘마이씨(麦氏)의 고급(典藏) 맥심(Maxim)’.

토마토 케첩으로 유명한 하인즈(Heinz)는 미국의 헨리 하인즈가 창립했다. 외국어 사람이름 헨리를 중국어로 음차하면 헝리(亨利)가 된다. 그래서 중국 사람들이 알아듣기 쉬운 현지화 브랜드는 하인즈가 아니고 ‘헝(亨) 씨(氏)’라는 줄임말로 썼다.



맥스웰(Maxwell)을 중국어로 표기하면 마이스웨이얼(麦斯威尔)이다. 이 커피의 중국 현지화 브랜드를 ‘마이(麦) 씨(氏)’라는 줄임말로 썼다. 회사는 나중에 중문 브랜드를 외국어 사람이름 음차 그대로 마이스웨이얼(麦斯威尔)로 바꿨는데 중국 사람들에게는 여전히 ‘마이 씨’가 입에 붙어 있다.



‘입에서는 녹고 손에서는 안녹아요(Melts in your mouth, not in your hand)’라는 광고 문구로 유명한 초콜릿 엠앤엠즈(M&M’s)는 마즈와 머리(Mars & Murrie)가 만든 회사이다. 중국 현지화 브랜드는 외국어 사람이름 마즈의 중문 음차 앞글자를 따서 ‘마(玛) 씨(氏)’라는 줄임말로 썼다.





미국의 화장품 브랜드 폰즈(Pond’s)는 글로벌 기업 유니레버에 인수된 뒤 1988년 중국시장에 진출했다. 이 브랜드는 미국의 약사 폰드(Pond)로부터 비롯되었다. 중국인들이 알아듣기 쉽도록 현지화 브랜드는 외국어 사람이름 폰드의 중문 음차 앞글자를 따서 ‘팡(旁) 씨(氏)’라는 줄임말로 만들었다.

호올스(Halls)는 영국의 호올스 형제가 발명한 멘톨 사탕이다. 호올스의 제품군 멘톨사탕은 중국에서 박하당(薄荷糖) 또는 서양 당과(糖果)로 정의할 수 있다. 중국에서 이 기업의 현지화 브랜드는 외국어 사람이름 호올스의 중문 음차 앞글자를 따서 ‘허(荷) 씨(氏)’라는 줄임말로 했다.



미국의 화장품 브랜드 폰즈(Pond’s)는 글로벌 기업 유니레버에 인수된 뒤 1988년 중국시장에 진출했다. 이 브랜드는 미국의 약사 폰드(Pond)로부터 비롯되었다. 중국인들이 알아듣기 쉽도록 현지화 브랜드는 외국어 사람이름 폰드의 중문 음차 앞글자를 따서 ‘팡(旁) 씨(氏)’라는 줄임말로 만들었다.



다우(Dow) 케미칼은 미국의 화학공업 회사이다. 듀퐁과 합병했다. 다우 케미칼의 중국 현지화 브랜드는 ‘타오(陶) 씨(氏) 화학’이다. 설립자 다우의 외국어 이름 중문 음차를 쓴것이다.





와이어스(Wyeth)는 약품, 건강 보조 식품 등을 생산한다. 1980년대에 중국 시장에 진출했다. 와이어스의 중국 현지화 브랜드는 창립자 와이어스의 외국어 이름 중문 음차 앞글자를 따서 ‘훼이(惠) 씨(氏)’라는 줄임말로 했다. 위 사진은 ‘훼이씨(惠氏)’의 분유.

스위스의 세계적인 제약회사 로슈는 이미 1920년대 중국에 사무소를 만든 바 있고 1994년 상하이에 법인을 설립하였다. 로슈의 중국 현지화 브랜드는 역시 설립자 로슈의 외국어이름 중문 음차를 앞글자만 써서 ‘뤄(罗) 씨(氏)’라는 줄임말로 사용했다.



와이어스(Wyeth)는 약품, 건강 보조 식품 등을 생산한다. 1980년대에 중국 시장에 진출했다. 와이어스의 중국 현지화 브랜드는 창립자 와이어스의 외국어 이름 중문 음차 앞글자를 따서 ‘훼이(惠) 씨(氏)’라는 줄임말로 했다.



물론 중국 본토의 기업들도 ‘무슨 씨(氏)’ 방식의 브랜드를 사용한다. 예를 들어서 ‘샤오(萧) 씨(氏)’는 차(茶) 제품명이고, ‘잉(英) 씨(氏)’는 아동용품 회사명이다.





◆ 필자 오강돈은...



《중국시장과 소비자》(쌤앤파커스, 2013) 저자. (주)제일기획에 입사하여 하이트맥주∙GM∙CJ의 국내 마케팅∙ 커뮤니케이션 등 다수의 성공사례를 만들었다. 이후 디자인기업∙IT투자기업 경영을 거쳐 제일기획에 재입사하여 삼성휴대폰 글로벌 마케팅∙커뮤니케이션 프로젝트 등을 집행했고, 상하이∙키예프 법인장을 지냈다. 화장품기업의 중국 생산 거점을 만들고 사업을 총괄했다. 한중마케팅(주)를 창립했다.

서울대 정치외교학부 졸업, 노스웨스턴대 연수, 상하이외대 매체전파학 석사.