카이스트, 수학으로 수면장애 원인 찾았다

김재경 교수팀, 수학 모형으로 ‘PER 단백질’ 움직임 시뮬레이션

실험으로도 증명… "비만·치매·노화, 수면 방해 물질 만들어"





김재경 카이스트 교수(왼쪽)와 공동 제1저자인 김대욱 박사과정 학생(오른쪽)./카이스트 제공

국내 연구진이 수학을 이용해 수면장애의 원인을 찾고 새로운 치료법 개발 가능성을 열었다.



카이스트(KAIST)는 김재경 수리과학과 교수 연구팀이 수학 모형을 이용해 세포 내 분자 이동을 방해하는 ‘세포질 혼잡(Cytoplasmic congestion)’이 수면 주기를 불안정하게 만든다고 예측하고 실험을 통해 증명해냈다고 9일 밝혔다.



사람의 뇌는 24시간의 주기에 맞춰 시간별로 적절한 호르몬을 분비해 행동과 생리 작용을 조절한다. 이를 ‘생체시계’라고 부른다. 과학자들은 ‘피이알(PER) 단백질’이 시간에 맞춰 세포핵 속으로 들어가 특정 작용을 하는 것이 생체시계의 핵심 원리라는 사실을 밝혀냈다. 이 발견은 2017년 노벨생리의학상 수상 연구주제이기도 했다.



수면 역시 생체시계에 맞춰 조절되므로 PER 단백질의 움직임을 분석하면 어느 단계에서 수면장애가 유발되는지도 찾을 수 있다. 하지만 다양한 체내 물질과 함께 섞여서 수천 개가 동시에 움직이는 PER 단백질의 움직임을 정밀 분석하는 데는 그간 기술적 한계가 있었다.





수학 모형을 통해 분석한 세포 속 PER 단백질의 움직임./카이스트 제공

연구팀은 수학을 이용했다. ‘시공간적 확률론적 모형(Spatiotemporal Stochastic model)’이라는 수학 모형을 개발해 세포 안에서 PER 단백질이 움직이는 방식을 시뮬레이션했다.



시뮬레이션 결과 PER 단백질들이 일정 농도 이상으로 서로 뭉쳐야만 세포핵 안으로 들어가 제때 수면을 유도할 수 있음을 알아냈다. PER 단백질의 응축을 방해하는 체내물질이 있을 경우에 수면장애가 유발된다는 것도 확인했다.



연구팀은 이주곤 미국 플로리다주립대 교수 연구팀과 함께 실험해 이 시뮬레이션 분석을 검증하는 데도 성공했다. PER 단백질의 응축을 방해하는 ‘수면장애 원인 물질’ 은 비만, 치매, 노화 등으로 인해 주로 만들어지는 것으로 밝혀졌다.



김 교수는 "비만, 치매, 노화로 인한 세포질 혼잡이 수면장애의 원인이라는 사실을 수학과 생명과학의 융합을 통해 세계 최초로 밝혔다ˮ며 "세포질 혼잡을 해소함으로써 수면장애를 치료할 수 있는 새로운 방법을 제시했다"고 말했다.



연구성과는 미국국립과학원회보(PNAS)에 지난달 26일 게재됐다.