“운동하면 보험료 할인” AIA생명, 새로 건강 플랫폼 출시

AIA생명이 행동 기반 건강 플랫폼 ‘AIA 바이탈리티’를 선보인다고 4일 밝혔다.



AIA 바이탈리티는 2018년 국내에 처음 도입한 과학 기반의 행동 변화 프로그램이다. AIA 바이탈리티는 사람들이 건강한 생활 습관을 형성할 수 있도록 보험료 할인과 일상 속 혜택을 제공하며 동기를 부여한다. 국내 출시 이래 현재까지 누적 사용자 160만명을 기록했다.





AIA생명 임명진 최고마케팅책임자, SK텔레콤 윤재웅 5GX Cluster마케팅담당, AIA생명 피터 정 대표, SK주식회사 C&C 김완종 Digital New Biz. 부문장, 삼성전자 이계원 한국총괄 기업영업 1그룹장. /AIA생명 제공

AIA생명은 이 서비스를 멤버십 전용 프로그램으로 바꿔 새단장한다. AIA 바이탈리티는 5500원의 월 회비를 납부하는 멤버십 고객에게 바이탈리티 보험 상품에 대한 보험료 할인과 일상 속 리워드 혜택을 제공한다.



AIA 바이탈리티는 고객의 건강 관리 노력에 따라 할인 혜택을 극대화하는 ‘다이나믹 프라이싱’도 제공한다. 바이탈리티 보험상품 가입 고객은 기존과 달리 건강 관리에 대한 사전 보상 개념으로, 가입과 동시에 보험료의 10%를 선할인 받는다. 이 혜택은 걷기, 건강식 섭취, 정기 건강검진 받기 등 스스로의 건강 관리 노력에 따라 최대 20%까지 늘어날 수 있다.



서비스 생태계 확대로 리워드 혜택도 늘어날 것으로 보인다. SK C&C, SK텔레콤 등 기존 파트너뿐 아니라, 삼성전자와 교보문고, 대한항공, 신라스테이, 메가박스 등과 새 파트너십을 맺었다. AIA바이탈리티 회원은 곧 출시되는 보험 연계 삼성 갤럭시 워치를 비롯해 파트너사의 제품과 서비스를 이용할 수 있다.



AIA생명은 ‘AIA 바이탈리티’의 새 단장을 맞이해 건강하게 사는 방법을 공유하는 라이프스타일

토크쇼 "Live Better, Talk powered by AIA Vitality"를 생태계의 핵심 파트너사들과 함께 4일 오후

7시부터 한 시간 동안 AIA생명의 공식 유튜브 채널을 통해 방송할 예정이다. 이후 건강을 위한 활동을 인증하는 "Live Better" SNS 챌린지도 운영할 계획이다.



또한, 최근 AIA 바이탈리티 홍보대사 로 임명된 씨스타 출신 배우 윤보라가 "Live Better, Talk" 뿐만 아니라 건강한 라이프스타일의 중요성과 장점을 알리는 다른 활동에도 참여할 예정이다.



피터 정 AIA생명 대표는 "AIA 바이탈리티는 고객에게 보장뿐만 아니라 더 건강한 라이프 스타일을 유지 및 증진하기 위한 효과적인 수단과 지원을 제공한다는 점에서 기존 보험과는 다르다"고 말했다.