제11회 서울미디어시티비엔날레, 내년 9월 8일로 개최...매주 사전 온라인 토크 진행

내년으로 연기된 제11회 서울미디어시티비엔날레 일정이 2021년 9월 8일부터 11월 21일까지로 확정됐다.





사진제공: 서울시립미술관

이번 행사는 예술감독 융 마(Yung Ma)의 지휘 하에 《하루하루 탈출한다(One Escape at a Time)》라는 제목으로 개최되는 제11회 서울 미디어시티비엔날레는 오늘날 대중미디어에 나타나는 현실 도피의 다양한 양상에 주목한다. ‘도피주의와 맺는 새로운 관계’에 대한 비엔날레 참여자들의 다양한 의견을 공유하면서 새롭게 상상해 보길 제안하고, 나아가 파편화된 현실을 살아가기 위한 좌표를 찾아가는 계기로 삼고자 한다.



이와 관련해 서울시립미술관(관장 백지숙)은 국내외 41명/팀의 참여 작가를 발표하고, 12월 초까지 매주 목요일마다 온라인 토크를 공개한다고 밝혔다. 온라인 토크에서는 비엔날레 참여 작가와 준비 과정 등이 공유된다.



이번 비엔날레에 참여하는 △폴린 부드리 / 레나테 로렌츠(Pauline Boudry / Renate Lorenz) △정금형 △아이사 혹슨(Eisa Jocson) △유리 패티슨(Yuri Pattison) △류한솔 △홍진훤 등 절반 이상이 신작을 제작해 출품하여 전시의 참신성을 높인다. 또한 △대만의 림기옹(Lim Giong) △아마추어 증폭기와 같은 뮤지션 △취미가를 비롯한 서울의 예술공간 등을 비엔날레의 참여자로 초청하여 예술 실천의 다양한 관점과 태도를 폭넓게 아우르는 비엔날레의 장을 제시할 예정이다.



비엔날레의 제목인 '하루하루 탈출한다(One Escape at a Time)'는 <원 데이 앳 어 타임(One Day at a Time)>의 사례를 참조해 기획되었다. '원 데이 앳 어 타임'은 동명의 70년대 드라마를 재해석한 미국 시트콤으로, 전형적인 시트콤의 형식을 취하면서도 원작의 백인 가족을 쿠바계 미국인 가족으로 바꾸어 일반적인 미디어 재현의 문법을 뒤튼 것이 특징이다. 웃음과 개그의 이면에서 인종, 젠더, 계급, 성정체성, 이민, 재개발, 폭력 등 동시대의 화두를 적극적으로 돌파한다.



제11회 서울미디어시티비엔날레는 현실 도피의 형식을 활용해 역으로 첨예한 사회정치적인 문제에 개입하거나 때로는 대항하는 대중미디어의 전략에서 아이디어를 얻었다. 이에 대한 비엔날레 참여자들의 다양한 생각과 의견을 공유하면서, 우리가 도피주의와 맺는 관계를 새롭게 상상해보길 제안하고 나아가 파편화된 현실을 살아가기 위한 좌표를 찾아가는 계기로 삼고자 한다.





사진제공: 서울시립미술관

서울시립미술관 백지숙 관장은 "서울미디어시티비엔날레는 지난 20년 동안 서울의 역동적인 문화와 정신을 반영해왔다. 서울미디어시티비엔날레의 이러한 전통은 참여자들의 창의성과 시너지 효과를 내, 팬데믹이라는 새로운 상황에 적응하고 예술의 역할을 회복하는 비엔날레 모델을 제시할 수 있을 것"이라고 전했다. 이어 "비엔날레 참여자, 비엔날레팀, 미술관 모두 한 마음이 되어, 관람객들이 안전한 관람 환경에서 더 풍성한 예술 경험을 할 수 있도록 만반의 준비를 하고 있다"라고 말했다.



한편, 비엔날레 웹사이트와 유튜브 채널 에서 확인 가능한 온라인 토크는 비엔날레 참여자 △장영혜중공업 △고등어 △합정지구 △헨리케 나우만(Henrike Naumann)을 비롯해 △그래픽 디자이너 박선영(디자인 스튜디오 Park-Langer) △작가 정연두가 비엔날레 팀원들과 나누는 대화 형식으로 구성된다. 관련 자세한 내용은 서울미디어시티비엔날레 홈페이지와 비엔날레 SNS를 통해 확인 가능하다.