포스코ICT, AWS 클라우드 기반 RPA 서비스한다

포스코ICT가 아마존웹서비스(AWS) 클라우드 기반의 RPA(Robotic Process Automation)를 서비스한다. 이를 위해 메가존클라우드와 손을 잡았다.





손건재 포스코ICT 사장(오른쪽)과 이주완 메가존클라우드 대표가 포스코ICT 판교사옥에서 클라우드 RPA 서비스 사업 추진을 위한 MOU를 체결하고 기념 촬영하고 있다./포스코ICT 제공

포스코ICT와 메가존클라우드는 27일 포스코ICT 판교사옥에서 클라우드 RPA 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 이 자리에는 손건재 포스코ICT 사장과 이주완 메가존 클라우드 대표 등 회사 관계자들이 참석했다.



이번 협약에 따라 포스코ICT가 개발한 RPA 솔루션 에이웍스(A.WORKS)가 AWS 마켓플레이스를 통해 공급된다. 이 솔루션의 공급과 기술지원은 포스코ICT가, 솔루션 판매와 구축, 운영은 메가존플레이스가 맡는다.



또 RPA가 자주 쓰이는 업무에 대한 비즈니스 프로세스를 표준화하고, 이에 맞춰 사전 제작한 레디-메이드 RPA(Ready-made RPA)를 얹은 SaaS(서비스형 소프트웨어·Software as a Service)를 제공한다. 서비스가 개시되면 소비자는 AWS 마켓플레이스에서 필요한 RPA를 내려받아 별도의 구축 작업 없이 곧바로 사용할 수 있고, 사용한 만큼 비용을 지불하면 된다.



포스코ICT는 에이웍스의 개발 초기부터 클라우드를 고려해 설계했다. 앞서 지난 9월 에이웍스 2.0 출시 당시 1인 1봇 시대를 대비해 대량 봇의 효율적 운영을 지원하는 다양한 관리 기능을 강화했다. 본격적인 클라우드 서비스를 준비한 것이다.



포스코ICT와 협력하는 메가존클라우는 AWS 클라우드 전문 기업이다. 지난 2012년 AWS의 공식 파트너로 선정됐으며 다수의 기업에 해당 서비스를 제공하고 있다. 이번 협약을 통해 메가존 클라우드는 R PA 솔루션을 접목한 인공지능(AI) 기술 기반 관리 자동화 서비스 ALOps(Artificial Intelligence for IT Operations)를 구현, 클라우드 관리 서비스를 더 효율적으로 제공할 수 있게 됐다는 설명이다.



ALOps는 AI 기반 학습과 분석을 통해 IT 인프라 운영 상황을 예측하고 선제적 장애 대응을 지원하는 기술을 이른다.