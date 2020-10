AIA생명, 소아암 환자에 기부하는 BOLOCO 캠페인 실시

AIA생명은 오는 12월 31일까지 고객 감사 이벤트와 사회공헌활동을 동시에 진행하는 ‘BOLOCO(볼로코)’ 캠페인을 실시한다고 21일 밝혔다.



볼로코 캠페인은 보험 판매에 따라 매칭 기부를 하는 AIA생명의 사회적 책임 활동이다. ‘Buy One, Love One, Care One’의 약자로 보험가입 이벤트(Buy One)와 친구 소개 이벤트(Love One)를 통한 상품권 획득, 그리고 매칭펀드를 통한 기부(Care One) 등 일석삼조의 효과를 얻을 수 있다.





먼저 AIA생명은 캠페인 진행 기간 동안 어린이보험을 제외한 일반보험상품 1건과 어린이보험 신상품 1건을 동시에 가입한 고객에게 3만원권 상품권을 제공하는 보험가입 이벤트를 진행한다. 혜택을 받은 고객이 자신의 지인을 AIA생명에 소개하고, 지인이 1건 이상 보험에 가입한 경우 상품권 3만원어치를 또 한번 제공하는 친구소개 이벤트도 진행한다.



기부 이벤트도 진행한다. AIA생명은 고객이 가입한 어린이보험 건당 1만원씩 ‘사단법인 한국백혈병소아암협회’에 기부할 계획이다. 더불어 캠페인 진행 기간 동안 대표 암 상품인 ‘(무)원스톱 100세 암보험(갱신형)’을 신규 가입하는 경우, 가입 건당 1000원씩 소아암 치료 지원에 추가 기부할 예정이다.



AIA생명은 볼로코 캠페인 런칭과 함께 ‘(무)우리아이 지켜주는 어린이보험’을 새로 출시했다. 입원급여금, 수슬급여금, 암 진단급여금, 화상 입원 및 수술 급여금 등을 주계약으로 보장하고, 재해골절진단금, 치과치료급여금, 고액암진단금, 장해생활비(매월, 10년) 등을 특약으로 추가 보장한다.



피터 정 AIA생명 대표는 "이번 블로코 캠페인은 AIA 고객들에게 다양한 혜택을 통해 감사한 마음을 전하고, 지역 사회에 도움을 주기 위한 사회공헌활동의 일환으로 실시하게 됐다"고 했다.