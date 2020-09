[김지수의 인터스텔라] "한국인들, 세상 바꿀 자격 있어... 낡은 야망 죽이라" 잭 콘필드

세계적인 명상 스승, 잭 콘필드 박사 전격 인터뷰

"실리콘밸리 리더들, 직원에게 경쟁보다 연민 가르쳐"

"명상은 도피 아닌 직면, 불확실성 속 평상심 챙겨야"

"부자도 빈자도 마음챙김 필요… 따뜻한 현존 느껴야"

"미국, 핵강국이나 도덕 수준은 유아… 청년이 희망"

"한국인, 내적 전통 강해… 세상 이끄는 리더 될 것"





"고요하게 있을 때 자신의 재능과 자질을 알아차릴 수 있어요. 한발 짝 뒤로 물러나서 재능을 발견하고 한 발짝 나아가서 세상과 나누세요."잭 콘필드와 트루디 굿맨 박사는 평온한 목소리로 말했다. 그들은 부부고, 임상 심리학 박사이며, 서구 세계에 아시아의 명상법을 배워서 전파한 선구자들이다. 콘필드 박사는 캘리포니아의 명상 센터 Spirit Rock의 창립자로, 포드 자동차 회장은 물론 실리콘 밸리 기업가들의 명상 열풍을 이끈 핵심 인물이다.굿맨 박사는 명상과 심리치료를 병행하는 세계 최초의 명상 심리 통합 센터(Institute for Meditation and Psychotherapy in Cambridge)의 공동 설립자로, 올해 골든 글로브 어워즈 여우주연상을 받은 산드라 오의 명상 스승으로도 잘 알려져 있다.코로나19 바이러스가 엄청난 속도로 세상을 해체하고 재조립하는 와중에도, 내면의 평화로 충만한 두 명의 명상 구루를 화상으로 인터뷰했다. 바이러스는 마음껏 움직일 수도, 만날 수도 없도록 우리를 억류했지만, 한편으로 나 자신과 친구가 될 기회도 열어주었다. 세상을 헤집고 다닐 수는 없으면, 방석 위에 앉아 침묵할 수 있다.나는 무엇이며, 앞으로 어떤 경험으로 세상에 존재할 것인가.오로지 불확실성만이 확실한 세상에서 평정심을 잃지 않기 위한 비법이 있을까. ‘안다’와 ‘모른다’ 사이의 신비로운 중간 지대, 명상이 추구하는 ‘따뜻한 알아차림'이란 과연 무엇일까.잭 콘필드는 명상을 청소에 비유했다. 머릿속을 깨끗이 비워낸 후 창문을 열면 새가 날아와 지저귈 거라고. 한국에 대해서는 "부모 세대가 그들의 낡은 야망 강요하지 않고 새로운 존재 방식을 허용한다면, 한국 청년은 곧 세상을 바꿀 것"이라고 예언했다.잭 콘필드와 트루디 굿맨은 오는 10월 3일 한국인을 위해 온라인으로 첫 강연을 한다. 실리콘밸리를 열광시킨 마음챙김 콘퍼런스로 유명한 ‘위즈덤 2.0’ 코리아 행사를 위한 사전 강연 격이다. 인터뷰는 국내 최초 마음챙김 명상 앱 마보의 대표 유정은의 도움으로 이뤄졌다.