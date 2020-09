불확실성의 시대, 진정한 치유와 행복 찾는 ‘연세인생학교’ 2기 수강생 모집

연세대학교 미래교육원(원장 김영찬)이 ‘교육이 삶 자체’라는 전제에서 기획된 ‘연세인생학교(Yonsei School of Life)’ 2기를 진행한다. 100명의 연세 명교수와 함께 ‘쉬고, 배우고, 사랑하라(Leisure, Learn, Love)'를 모토로 실시되는 연세인생학교 시리즈의 일환이다.





사진: 김영찬 연세대학교 미래교육원장

앞서 지난 1학기 ‘2020년 우리는 행복한가?’를 주제로 성황리에 마친 1기에서는 철학과 심리, 의학, 상담학 및 경제학 관점에서 인사이트를 나누는 시간을 가진 바 있다. 2기에서는 ‘치유와 회복’을 주제로 ‘연세인생학교 in 제주’와 ‘연세인생학교 with 명교수 100인’을 통해 코로나 이후 트라우마를 치유하고 한국 사회의 회복을 위한 혜안을 제시한다.



국내 대표 힐링 포인트 ‘제주’라는 상징적인 공간에서 펼쳐지는 ‘연세인생학교 in 제주’는 연세 명교수 및 제주 명사와 함께하는 힐링 프로그램으로 기획됐다. 선착순 15명이라는 소수 인원으로 진행되며, 오는 10월 30일(금)부터 11월 5일(목)까지 총 1주일간 제주 위(We) 호텔 및 제주 일대에서 일정을 소화하게 된다.



제주 현지에서 펼쳐지는 연세 명교수와 제주 명사(서명숙 제주 올레 이사장 등)의 우수한 강의는 물론, 다양한 현장체험을 융합한 프로그램으로 행복한 삶과 여유에 대한 통찰력을 제공한다. 이를 통해 지식과 감성을 충족하고 자연과 함께 하는 진정한 의미의 휴식과 힐링 그 자체를 경험하고자 한다.



현지 체험으로는 올레 코스 조깅, 스트레칭 요가, 골프, 요가 등의 프로그램이 마련되며, 제주의 명절 음식을 만드는 특별한 쿠킹 클래스도 진행된다. 이밖에 북토크 콘서트, 해설사와 함께 오름 체험 등 다채로운 프로그램으로 채워지며 수강료는 450만 원이다. 2명이 동시 등록 시 400만 원에 등록 가능하고, 일정은 현지 사정을 고려해 변동될 수 있다.



연세인생학교 in 제주에 앞서 ‘연세인생학교 with 연세 명교수 100인’도 진행된다. ‘치유와 회복’을 주제로 혼미한 시대에 인생의 새로운 길과 의미를 찾고 삶을 자유롭게 향유하는 법을 배우는 기회를 제공하는 프로그램이다. 현장강의(선착순 30명)와 실시간 온라인 강의를 선택해 수강할 수 있으며 현장강의 수강료는 35만 원, 실시간 온라인 강의 수강료는 30만 원이다. 1기 수강자 및 2명 동시 등록 시 현장강의를 30만 원에 수강할 수 있다.



오는 10월 21일부터 11월 25일까지 매주 수요일 진행되는 해당 프로그램을 통해서는 김형석 철학과 명예교수 등 연세 명교수들의 강의로 역사, 인문교 양, 의학/건강, 인문교양, 체육, 경제 분야를 아우르는 폭넓은 지식을 함양할 수 있다. 6회 강의 중 4회 이상 출석 시 연세대 총장, 미래교육원장 공동 명의의 수료증이 지급된다.



‘연세인생학교 in 제주’의 구체적인 프로그램 일정과 ‘연세인생학교 with 연세 명교수 100인’에 대한 자세한 정보는 연세대학교 미래교육원 홈페이지를 통해 확인 가능하다.