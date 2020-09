비어만 현대차 R&D 본부장, 독일에서 "수소차 없이 배출가스 제로 사회 불가능"

현대자동차(005380) 가 3일 글로벌 3대 IT(정보기술) 전시회 가운데 하나인 독일 IFA(국제가전전시회)에 참가해 수소연료전지차(수소차)에 대한 전략과 비전을 공개했다. 알버트 비어만 연구개발본부장(사장)이 직접 나서서 "수소차 없이 배출가스 제로 사회는 오지 않을 것"이라며 수소차에 대한 비전을 강조했다. 현대차가 IFA에 참가한 것은 이번이 처음이다.



현대차는 3일 독일 베를린에서 열린 ‘IFA 2020’에서 ‘미래를 향한 연료: 수소 사회를 향한 길 놓기(Fuelling the future-Paving the way to a hydrogen society)’라는 제목의 간담회를 가졌다. 이날 행사에는 알버트 비어만 연구개발본부장, 김세훈 연료전지사업부장, 스위스 수소트럭 사업 합작사 현대수소모빌리티의 마르크 프레이뮐러 사장, 에너지 회사 알픽(Alpiq)의 스테판 린더 혁신기술본부장 등이 참석해 현대차의 수소 경제 전략과 비전에 대해 각각 발표했다.





알버트 비어만 현대자동차 연구개발본부장(사장)이 3일(현지시각) 독일에서 열린 'IFA 2020' 부대행사에 연사로 나서 현대차의 수소차 전략에 대해 설명하고 있다./라이브 스트리밍 화면 캡처

비어만 사장은 "현대차의 가장 큰 관심사는 '배출가스 제로'"라며 "배출가스 없는 친환경 모빌리티는 궁극적으로 수소차가 이끌어갈 것"이라고 했다. 또 "미래 모빌리티 뿐 아니라 에너지 저장, 수소 생성 등 모든 분야에서 통합 모빌리티 솔루션을 제공하는게 목표"라고 강조했다.



현대차가 IFA에 참석한 것은 이번이 처음이다.IFA는 매년 9월 독일 베를린에서 열리는 행사로, 1월 미국 라스베이거스 'CES'와 2월 스페인 바르셀로나 'MWC' 등과 함께 세계 3대 가전·IT 전시회로 꼽힌다. 현대차는 행사 기간 동안 전시 부스를 운영하지는 않는다.



IFA에서 현대차가 수소차 사업에 대한 별도 행사를 가진 것은 크게 두 가지다. 먼저 스위스에 세계 최초의 상용 수소트럭을 제작해 납품하면서, 유럽 내 사업을 본격화하기 위한 것이다. 두 번째는 독일, EU(유럽연합) 등이 수소경제 로드맵을 발표하면서 미래 친환경 운송수단으로 수소차를 공격적으로 지원하겠다고 나섰기 때문이다. 현대차에 대한 관심이 그만큼 높은 상황인 셈이다.



비어만 사장은 "앞으로 전기차, 전기배터리와 수소차, 수소연료전지가 서로 경쟁하고 보완하며 발전할 것"이라고 했다. 그러면서 "대부분의 일상적인 이동은 전기차로 충분하지만 보다 무거운 짐을 싣고 장거리를 이동할 때 전기 배터리보다 수소연료전지가 더 적합하다"고 했다. 대형 트럭 시장에서 엄청난 잠재력이 있다는 것이다.





전라북도 완주군의 현대자동차 전주공장 앞에 설치된 수소충전소에서 현대차가 세계 최초로 상용화한 수소연료전지트럭 엑시언트가 수소를 충전하고 있다. /조귀동 기자

현대차는 지난 7월 세계 최초로 양산한 수소전기 대형트럭인 '엑시언트(XCIENT Fuel Cell)' 10대를 선적하고 스위스로 수출했다. 비어만 사장은 이날 토론에서 이를 언급하면서 "현대차는 수소연료전지 기술을 20년간 연구해왔기 때문에 개발 단계를 지나 이미 대량 생산 체제를 갖췄다"며 "보다 효율성과 내구성을 높이기 위한 차세대 연료전지 기술을 개발하고 있다"고 했다.



이날 토론에는 김세훈 현대자동차 연료전지사업부 전무도 연사로 참석했다. 김 전무는 "승용차에 쉽게 사용할 수 있고 트럭이나 선박에도 사용할 수 있는 수소연료전지 기술을 지금까지 개발해왔다"며 "언젠가 전력 밀도가 높아지면 항공기에 사용할 수도 있을 것"이라고 했다.





김세훈 현대자동차 연료전지사업부장(전무)가 3일 독일 베를린에서 열린 국제가전전시회(IFA)에서 열린 현대차의 수소 전략 관련 간담회에서 화상회의 방식으로 참여해 발언하고 있다. /현대자동차 유럽법인

그 는 "많은 사람들이 수소연료전지 기술이 매우 비싸다고 생각하지만 현재는 대량생산의 혜택을 받지 못하고 있는 상황"이라고 했다. 그러면서 "올해 독일 정부가 수소 국가 로드맵을 발표했고, 5년 안에 대부분의 도시에서 가솔린과 디젤 자동차가 금지된다. '배출가스 제로' 모빌리티가 반드시 필요한 상황이기 때문에 결국 수소 기술 가격도 낮아질 것"이라고 말했다.