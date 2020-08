[전기차시대] ② 글로벌 車 회사, "코로나發 구조조정, 살 길은 전기차 뿐"

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 자동차 산업은 감원, 공장폐쇄 등 거센 구조조정을 겪고 있다. 하지만 자동차 회사들은 전기차에 대해서는 공격적인 투자 및 제품 출시 계획을 내놓고 있다. 코로나19로 촉발된 수요 위축과 그로 인한 구조조정 국면에서 살아남기 위해서는 전기차 시장에서 주도권을 잡아야 한다는 절박함이 깔려있다.





폴크스바겐이 7월 출시한 전기차 아이디.3(ID.3)가 영국 대형마트 테스코에 설치된 전용 충전소에 정차해있다. /폴크스바겐

대표적인 회사가 세계 최대 자동차회사인 독일 폴크스바겐이다. 폴크스바겐은 지난 5월 유럽에서 5000~7000명을 감원하겠다는 계획을 발표했다. 하지만 동시에 폴크스바겐은 공격적인 전기차 사업 계획을 내놓았다. 폴크스바겐은 "2026년부터 새로운 내연기관 엔진 개발을 중단하고 2040년부터는 내연기관차를 판매하지 않겠다"고 밝혔다. 2025년까지 총 80종의 전기차를 출시할 계획이며 2028년까지 2800만대의 전기차를 판매하는 것이 목표다.



◇폴크스바겐, "전기차 이외 대안 없어…IT기업이 경쟁자"



헤르베르트 디스 폴크스바겐그룹 회장은 "전기차 이외의 대안은 없다(There is no other alternative to electric cars)"며 자동차 회사의 생존을 위해 불가피한 선택이라고 밝혔다. 디스 회장은 "IT(정보기술) 회사들이 자동차 산업에 진출하기 위해 거액을 투자하고 있다"며 폴크스바겐도 허리띠를 졸라매 확보한 금액으로 소프트웨어, 배터리 등 전기차 연관 산업체 투자할 것이라고 역설했다.



디스 회장은 "5~10년 뒤 세계에서 가장 시가총액이 큰 회사는 모빌리티 산업에서 나올 것"이라며 "테슬라, 애플, 폴크스바겐이 그 후보가 될 것"이라고 말하기도 했다.





서울 테슬라 서울종로수퍼차저에 충전 중인 테슬라 차량들. /연합뉴스

자동차 회사들이 전기차에 적극적으로 대응하는 이유는 크게 세 가지다. 가장 직접적으로는 테슬라 등 IT산업에 뿌리를 둔 전기차 회사의 약진이다. 테슬라는 배터리, 자율주행 등 핵심 기술에서 기존 완성차 업체보다 몇 년 앞서 있다는 게 정설이다. 공격적인 투자로 지금 따라잡지 않으면 낙오할 것이라는 위기감이 깔려 있다. 폴크스바겐의 토마스 울브리히 e-모빌리티 총괄임원은 최근 공개적으로 "테슬라는 매우 인상적인 전기차 제조사이면서 10년 앞선 경험으로 우리에게 늘 자극을 준다"고 말하기도 했다.



두 번째는 전기차의 원가가 낮아지면서 내연기관차 대비 경제성을 갖추기 시작했다는 것이다. 핵심은 배터리 생산단가다. 자동차 업계는 배터리팩 가격이 1kWh당 100달러 이하로 떨어지면 내연기관차 대비 가격 경쟁력을 갖추는 ‘가격 등가(price parity)’ 영역에 진입할 것으로 본다. 정부 보조금을 받지 않더라도 유지비를 감안한 전체 지출액이 내연기관차보다 낮기 때문에, 급격히 전기차가 확산될 것이라는 전망이다. 시장조사회사 블룸버그NEF는 지난해 배터리 단가를 1kWh 당 156달러로 추산했다. 블룸버그NEF는 2024년 1kWh 당 94달러선으로 낮아질 것으로 전망했다.



마지막으로 정부의 환경 규제도 전기차 대응을 추진하는 이유다. 독일을 위시한 유럽 각국 정부는 내연기관차 비중을 빠르게 줄여낙겠다는 중장기 계획을 내놓고, 배출가스 규제 등 환경 규제를 내놓고 있다.





메르세데스-벤츠가 국내에 선보인 전기차 콘셉트카 비전 EQS. /메르세데스-벤츠코리아

◇ GM "매력적인 전기차 만드는 게 목표"



메르세데스 벤츠는 친환경차 정책인 '앰비션(Ambition) 2039'를 통해 "2022년까지 탄소 중립적인 차량을 개발하고, 2030년까지는 생산차량의 절반 이상을 전기차와 하이브리드를 포함한 전기구동화 차량으로 생산할 계획"이라고 했다.



미국 최대 자동차업체 제너럴모터스(GM)은 지난달 공개한 지속가능 보고서에서 2023년까지 20종의 전기차 모델을 출시할 예정이라고 밝혔다. 내년에는 테슬라 사이버트럭에 대항할 GMC 허머EV와 고급 브랜드인 캐딜락의 스포츠유틸리티차량(SUV) 리릭을 출시한다. 메리 바라 GM 최고경영자(CEO)는 "모두가 전기차를 타는 시대가 올 것"이라며 "매력적인 차를 만들기 위해 공격적으로 움직이고 있다"고 했다.



포드자동차는 2022년까지 115억달러 이상을 전기차에 투자할 계획이다. 올해 말에는 스포츠카 머스탱의 전기 SUV 모델인 마하-E 판매를 시작한다. 지프도 연말에 주력 SUV인 랭글러에 플러그인하이브리드(PHEV) 모델을 추가할 예정이다.





미국 사우스캐롤라이나주 스파르탄버그의 BMW 공장에서 근로자가 플러그인하이브리드(PHEV) ‘BMW X5 엑스드라이브45e(xDrive45e)’에 탑재되는 배터리를 조립하고 있다. /BMW

◇반도체 회사와 협업, 자체 배터리 공장도 건설



자동차 업체들은 신차 개발 단계서부터 소프트웨어를 설계하고 배터리 기술력까지 확보하기 위해 글로벌 업체들과 다방면으로 합종연횡을 하고 있다. ‘갑(甲)’의 위치였던 자동차 업체들이 허리를 낮추고 다른 회사들과 협업하거나 아니면 아예 문어발식으로 소프트웨어,배터리사업까지 확장하겠다는 것이다.



그간 자동차 업체들은 자신들의 차량 플랫폼에 제3자인 공급업체가 개발한 소프트웨어를 결합하는 방식을 취해왔다. 그러나 테슬라가 자체적으로 소프트웨어를 개발해 스마트폰이 업데이트되는 방식처럼 자동차 소프트웨어를 업데이트할 수 있게 하면서, 기존 완성차 업체들도 다른 업체들과 속속 협력해 차량 개발 단계서부터 함께하기 시작했다.



다임러(Daimler)와 세계최대 GPU(컴퓨터 그래픽 처리 장치) 업체 엔비디아(Nvidia)가 대표적이다. 한 목적지에서 다른 목적지로 자율주행하는 것이 목표로 자율주행 레벨4 수준인 자동주차 기능을 포함한 모바일앱을 함께 만들 계획이다.



자동차 업체들은 배터리 자체 개발 주도권 확보에도 나섰다. 자동차에서 ‘엔진’과 같은 역할을 하는 배터리 분야에서 기술 주도권을 쥐지 않고서는 경쟁력 확보가 어렵고, 배터리 회사의 하청업체 신세를 면하기 어렵다는 판단에서다.



BMW는 지난해 11월 배터리 연구소를 가동해 자체적인 배터리 개발에 나섰다. 2022년에는 시험 생산용 설비를 갖춘 공장도 가동에 들어간다. BMW는 "최종 목표는 품질과 성능, 비용을 최적화한 배터리 셀을 생산하는 것 "이라고 말했다. 폴크스바겐은 공격적인 M&A를 추진하고 있다. 최근 중국 3위 배터리 제조사 궈쉬안 지분 26.5%를 인수한 것이 대표적이다. 지난해 9월에는 스웨덴 배터리 셀 제조사 노스볼트에 리튬이온 배터리 대량생산을 위한 합작사를 설립했다. 합작사는 독일 잘츠기터에 16GWh 규모의 배터리 공장을 건설, 이르면 2023년부터 생산을 시작할 계획이다.