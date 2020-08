아우디, 4세대 'A8 50 TDI 콰트로' 출시

아우디는 아우디의 플래그십 대형 세단 ‘더 뉴 아우디 A8 50 TDI 콰트로 (The new Audi A8 50 TDI quattro)’와 ‘더 뉴 아우디 A8 L 50 TDI 콰트로 (The new Audi A8 L TDI quattro)’를 한국시장에 출시한다고 10일 밝혔다.





아우디 더 뉴 A8./아우디 제공

이번에 출시하는 ‘더 뉴 아우디 A8 50 TDI 콰트로’와 ‘더 뉴 아우디 A8 L 50 TDI 콰트로’는 ‘아우디 A8’의 완전 변경 4세대 모델이다. 3.0리터 V6 디젤 직분사 터보차저 (TDI) 엔진과 8단 팁트로닉 자동변속기를 탑재해 최고출력286마력, 최 대토크 61.18kg.m의 성능을 낸다. 정지상태에서 시속 100km까지 걸리는 시간은 5.9초, 연비는 복합 연비 기준 각각 리터 당 11.3km, 11.1km다. ‘더 뉴 아우디 A8 50 TDI 콰트로’의 가격은 1억3457만원, ‘더 뉴 아우디 A8 L 50 TDI 콰트로’의 가격은 1억4439만원이다. (부가세 포함, 개별 소비세 인하 적용 기준)