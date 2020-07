은행 점포 폐쇄말라는 금감원, 현황 전수조사… 행정지도 카드 꺼내나

英 FCA, 은행 점포 폐쇄 가속화에 행정지도 올해 말 시행

美 은행 감독기관 수장 "코로나 핑계로 은행 지점 폐쇄 안돼"



윤석헌 금융감독원장이 은행들의 점포 폐쇄 움직임이 점차 확대되고 있다며 우려를 나타낸 가운데, 앞서 금감원이 은행권의 점포 폐쇄 현황에 대한 전수조사에 착수한 것으로 확인됐다. 이번 조사에서 은행권이 점포 폐쇄에 따른 대안 마련 등이 미흡하다는 결과가 나올 경우, 금융당국은 현행 자율규제에서 행정지도로 전환해 강제성을 한층 강화하는 방안까지 염두에 두고 있다.



23일 은행권에 따르면 금감원은 지난 14일 각 은행에 폐쇄된 점포와 폐쇄가 예정된 점포 현황을 비롯해 ‘점포 폐쇄 공동절차’ 준수 여부 등을 서면으로 요청했다. 공동 절차는 지난해 6월 은행권 공동으로 마련한 자율규제안으로, ▲점포 폐쇄에 따른 영향평가 시행 ▲최소 한 달 전 소비자에게 안내 ▲대체수단(이동점포, ATM 등) 마련 등의 내용이 담겨있다. 은행권의 답변 시한은 이날까지다.



앞서 지난 21일 윤 원장은 이날 임원회의에서 "신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)을 이유로 은행들이 단기간에 급격히 점포를 감축하는 것은 바람직하지 않다"고 경고했다. 은행의 점포망 축소는 비대면 거래 확산, 코로나19 영향 등에 따라 추세적으로 불가피한 측면이 있는 것은 사실이지만, 급격한 점포 축소는 고령층 등 디지털 취약계층의 금융 서비스 이용에 불편을 초래할 수 있다는 것이다.





올해 들어 은행 점포 폐쇄가 가속화되고 있는 만큼, 금감원은 이번 조사에서 은행권이 자율 규제를 제대로 지키고 있는지 따져보겠다는 방침이다. 실제 올 상반기 4대 은행은 올해 상반기 총 126개 점포를 폐쇄해 지난 한 해 동안 폐쇄한 점포 수(88개)를 넘어선 상황이다. 금융당국 관계자는 "이번 서면 조사 결과 (은행권의 자율 규제 이행이) 미흡하다고 진단되면 추가적으로 다른 조치가 필요한지 검토할 것"이라고 말했다.



추가적 조치로는 행정지도가 유력하다. 행정지도는 의무 불이행에 따른 처벌은 없지만, 당국의 권고 사항이며 명문화된 규정인 만큼 현행 자율규제보다 강제성이 한층 커진다. 지난해에도 금융당국 내부에서는 금융 취약계층 보호를 위해 지점 폐쇄 전 은행이 영향 평가를 반드시 실시해야 한다며 행정지도의 일종인 모범규준 제정이 필요하다는 목소리가 있었다. 그러나 결국 자율규제안인 점포 폐쇄 공동절차를 마련하는 것으로 매듭지어졌다. 금융당국 관계자는 "자율규제마저도 제대로 지켜지지 않았다면 금융당국으로서는 고민할 수밖에 없다"고 말했다.



이미 해외 선진국에서는 은행 점포 폐쇄 가속화를 막기 위해 행정지도 절차에 돌입했다. 최근 영국 금융감독청(FCA)은 ▲지점 폐쇄 전 사전 영향평가 실시 ▲최소 12주 전 고객에게 지점 폐쇄 사실과 대체 수단 이용방법 고지 ▲FCA에 지점 폐쇄 계획 보고 등의 내용을 담은 ‘행정지도 사전예고(Guidance Consultation)’를 발표했다. FCA는 이달 말까지 의견 수렴 절차를 거쳐 올해 말부터 행정지도를 시행할 예정이다.



FCA 역시 금감원과 마찬가지로 은행 지점 폐쇄가 취약계층의 금융 접근성을 저해할 수 있다는 점을 우려하고 있다. FCA는 파이낸셜 라이프 서베이(Financial Life Survey)의 조사 결과를 인용, 영국 전체 성인 중 11%는 여전히 현금 의존도가 매우 높으며 특히 취약계층일수록(16%) 현금 의존도가 높다고 설명했다. FCA는 "영국 성인 10명 중 1명은 현금 없는 사회에서 어떻게 대처할지 모른다고 답했고, 취약계층에선 이 비율이 16%로 상승했다"고 강조했다.



미국 연방정부 은행 감독기관인 ‘통화감독국(Office of the Comptroller of th e Currency·OCC)’의 브라이언 브룩스 국장 권한대행 역시 지난 13일 "은행들은 지점 폐쇄의 핑계로 코로나19를 이용하지 말라"며 은행 지점 폐쇄 90일 이전에 당국에 보고해야 한다는 기존 규정은 완화 없이 그대로 유지될 것이라고 밝혔다. 파이낸셜타임스(FT)는 미국 은행 지점 수가 2010년 이후 현재까지 4500곳 이상 줄어들었다고 전했다.