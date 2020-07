베트남서 R&D 꽃 피운다… 삼성전자·네이버·롯데정보통신 투자

삼성전자, 2650억 들여 하노이에 R&D 센터… 동남아 최대 규모

네이버, 하노이과학기술대와 검색·동영상·로봇 등 공동 인재 양성

롯데정보통신, 연구센터 세워 유통·스마트시티 등 솔루션 현지화



삼성전자가 오는 2022년 말 완공을 목표로 베트남 하노이에 연구개발(R&D) 센터 건설을 시작했다고 로이터통신이 올 3월 보도했다. 센터 건설에는 2억2000만달러(약 2650억원)가 투자되며, 완공 후 2200~3000명을 고용할 것으로 전해졌다.



로이터는 "삼성전자 베트남 R&D 센터가 동남아 지역에서 가장 큰 규모이며, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 5G(5세대) 이동통신 같은 연구 능력을 높일 것"이라고 분석했다.



삼성전자(005930) , 네이버( NAVER(035420) ), 롯데정보통신(286940) 등 IT 기업들이 베트남을 R&D 기지로 선택하고 있다. 코트라 하노이무역관은 "베트남이 4차 산업혁명에 적극 대응하고 디지털 경제로의 변화를 추구하고 있다"면서 "외국 투자기업과 자국 기업과의 협력, 파트너십 확대를 위한 인센티브 정책을 마련하고 있다"고 했다.





베트남 호치민 국립대 산학연구단지 전경./롯데정보통신 제공

◇ 베트남, 4차 산업혁명 대응… 투자 위한 인센티브 정책



네이버는 이번달 베트남 하노이과학기술대(HUST)와 IT 인재 양성을 위한 산학협력을 진행한다고 밝혔다. 하노이과학기술대는 베트남의 명문 공과대학이다. 석·박사 1700여명을 포함해 3만4300여명이 재학중이다.



네이버는 지난해 한국, 일본, 프랑스, 베트남을 중심으로 한 ‘글로벌 AI 연구 벨트’ 구축을 선언한 바 있다. 베트남에서 검색, 이미지, 동영상뿐 아니라 AI, 로봇 등 다양한 주제로 공동 과제를 진행한다는 방침이다. 네이버는 하노이과학기술대 캠퍼스 내에 별도의 조인트 랩도 설립할 예정이다.



롯데정보통신은 지난해 12월 베트남 호치민 국립대 산학연구단지에 R&D 센터를 설립했다. 유통, 스마트시티 등 국내 우수 솔루션을 현지화한다는 방침이다. 호치민 국립대의 우수 IT 인력을 활용하고 40여개 입주사와 협업도 추진하고 있다.



마용득 롯데정보통신 대표는 "R&D 역량을 강화해 현지에 맞는 플랫폼·서비스를 발굴하고, 동남아를 비롯한 글로벌 사업을 확장해 나가겠다"고 말했다.



◇ 호치민에 한-베트남 정보접근센터… 창업 지원



과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원은 지난해 12월 베트남 호치민 국립대 IT 파크에서 한-베트남 정보접근센터를 신규로 열었다. 센터는 국영 스타트업 및 혁신기업의 창업을 지원한다. 약 330㎡(100평) 규모의 공 간에 정보화 교육장, 세미나실 등을 갖췄다.



김혜영 정보화진흥원 부원장은 "인재들이 모여 아이디어를 공유하고 비즈니스를 창출하는 벤처 생태계의 중심이 되기를 바란다"고 말했다.



닛케이아시안리뷰는 올 2월 "삼성전자와 다른 한국 기업들이 미·중 무역분쟁에 맞서 베트남 투자를 늘리고 있다"면서 "내수 경제가 침체일 때 베트남에서 사업기회를 찾고 있다"고 보도했다.