국내 운용업계 돈 떼먹은 해외 무역업체들, 한통속 의혹

일부 펀드, 홍콩 등 해외 무역업체 채권 묻지마 투자

로디움 등 5개 기업 반복적 채권·채무 관계로 등장



국내 펀드들이 투자한 홍콩, 싱가포르, 아랍에미리트(UAE) 등 해외 무역업체 5곳이 서로 얽혀 있다는 의혹이 금융투자업계에서 나오고 있다. A무역업체가 채권을 발행하면 B업체가 이를 양수(채권을 사오는 것)하고 B업체가 발행한 채권은 A업체가 양수하는 식으로 채권을 발행했는데 국내 운용사가 이런 채권에 투자했다는 것이다.



이렇게 돌려막기식으로 채권을 발행하면 한 두곳의 무역업체 매출채권이 부실화됐을 때 전체 무역업체의 재무건전성도 악화된다. 매출이 실제 발생하지 않았는데도 채권을 허위로 찍었을 가능성도 배제할 수 없다.



해외 무역금융 펀드들은 최근 대규모 환매 중단 사태를 겪고 있다. 라임자산운용이 만들어 판매한 ‘크레딧인슈어드 무역금융펀드’(CI펀드), 싱가포르 트랜스아시아(TA)의 ‘KB able DLS 신탁 TA인슈어드 무역금융’, 플랫폼파트너스의 ‘더플랫 아시아무역금융’은 모두 환매가 중단됐거나 중단될 위기다.





1조6000억원대 피해액이 발생한 라임자산운용 사태의 전주(錢主)이자 정관계 로비의 핵심 인물로 지목된 김봉현(가운데) 스타모빌리티 회장. / 연합뉴스

금융투자업계 관계자는 "라임자산운용의 CI펀드, 싱가포르 트랜스아시아운용(TA)의 KB able DLS 신탁 TA인슈어드 무역금융, 플랫폼파트너스의 더플랫 아시아무역금융이 투자한 매출채권 거래 상대방이 서로 연결돼 있는 정황이 있어 금융투자업계에서 의혹이 제기되고 있다"고 18일 말했다.



이 관계자는 "CI펀드가 투자한 채권의 채무자들이 다른 펀드에서는 채권자나 채무자로 재등장하는 식으로 얽혀있는 것"이라며 "해외 무역업체들이 매우 밀접하게 얽혀있어 굉장히 이상한 구조의 매출채권인데 이런 채권들에 펀드들이 돈을 집어넣은 것으로 보인다"고 했다.



금융투자업계에 따르면 4개 펀드에 채권자와 채무자로 번갈아가며 등장하는 곳은 싱가포르, 홍콩, UAE 등에 있는 로디움(Rhodium), 아피스(Apies), 판 아라비안(Pan Arabian) 등 5개 무역업체다.



이 업체들이 채권자와 채무자로 번갈아 나타난다는 의미는 채권을 발행할 때부터 서로 채권을 양수, 양도해 줄 곳을 정해서 돌아가며 채권을 발행했다는 의미다. 이렇게 얽혀있는 구조로 채권을 발행하는 경우는 실제 발생하지 않은 매출 등을 근거로 양수·도를 하며 채권을 허위로 발행하는 경우도 있다.



금융당국 관계자는 "사모펀드의 자산에 대해서는 관리·감독을 할 권한이 없고 특히 해외 운용사의 펀드를 국내에서 판매한 경우 어떤 방식으로 채권이 발행돼 펀드에 투자됐는지를 알 수 없다"고 했다. 해외 무역업체가 발행한 채권에 투자한 펀드에 대해선 투자방식이나 수익구조, 채권의 존재 여부 등을 국내 금융당국이 확인할 방법이 없다는 얘기다.



라임자산운용의 CI펀드는 7개 은행, 12개 증권사를 통해 2949억원(2019년말 기준)규모로 판매됐고 1219억원 가량이 환매 중단됐다. ‘더플랫 아시아무역금융’(판매액 약 1400억원)은 600억원 규모가 환매 중단됐다. ‘KB able DLS 신탁 TA인슈어드 무역금융’(판매액 약 1000억원)도 일부가 환매 중단돼 만기가 연장된 상태다. 판매사인 KB증권 관계자는 "투자자들에게 안내해 3개월씩 만기를 연장했는데 환매 중단 규모에 대해선 공개하기 어렵다"고 했다.



KB증권이 판매한 ‘KB able DLS 신탁 TA인슈어드 무역금융’과 플랫폼파트너스가 해외 펀드에 다시 투자해 운용(재간접 펀드)하고 우리은행 등이 판매한 ‘더플랫 아시아무역금융’은 자산운용사가 싱가포르 트랜스아시아운용(TA)으로 같다. 이와 관련 플랫폼파트너스 관계자는 "자산운용사는 같지만 다른 펀드이기 때문에 매출채권 등 기초자산이 다르다. KB증권에서 판매한 상품과 전혀 관련이 없다"고 했다.



금융투자업계의 한 관계자는 "해외 무역업체들은 서로 수출상과 수입상으로 거래를 하는 경우가 많다. 이들이 의도적으로 매출채권을 허위로 작성해 국내 자산운용사 등에 팔아넘긴 것은 아니더라도 돈을 받을 권리가 명확하지 않은 채권이 펀드에 들어갔을 수 있다"며

"앞으로 무역금융 펀드의 환매 중단이 더 확산될 가능성도 있다"고 했다.