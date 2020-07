티움바이오, 자궁내막증 치료제 우크라이나서 임상2a상 신청

희귀난치성질환 치료제 연구개발 전문기업 티움바이오가 자궁내막증 신약후보물질 TU2670의 유럽 임상 2a상 승인 계획을 우크라이나 임상승인기관 SEC(The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine)에 신청했다고 17일 발표했다.



티움바이오는 TU2670 임상 2a상을 통해 80명의 자궁내막증 여성 환자들을 대상으로 유럽 내 5개국 총 40개의 임상시험기관(우크라이나 5개기관)에서 자궁내막증에 대한 약효를 검증하기 위하여 TU2670 반복 경구 투여에 대한 안전성, 약동학, 약력학을 확인할 예정이다.



티움바이오 측은 코로나19의 영향으로 임상시험 환자 등록율을 제고하기 위해 유럽 5개 국가에서 임상시험을 진행할 예정이며, 우크라이나 신청을 시작으로 러시아 및 이탈리아, 폴란드, 체코에서 순차적으로 신청예정이다.



자궁내막증은 자궁 이외의 부위에 자궁내막이 존재해 만성 통증을 일으키는 질병으로, 전체 가임기 여성의 약 10% 수준에서 발병한다. 또 난임, 불임의 주요 원인일 뿐만 아니라, 여성의 삶의 질을 떨어뜨려 효과적이면서 안전한 치료제에 대한 수요가 높다.



김선미 연구위원은 "TU2670은 국내 임상1상 및 유럽 임상1b상을 통해 엘라골릭스 대비 우수한 안전성 및 내약성을 확인했다"면서 "1일 1회 제형으로 개발해 환자의 편의성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.









Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com