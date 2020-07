바다 위 '에너지 전환' 바람… 'LNG벙커링' 뛰어드는 기업들

한국가스公, 민간 기업과 LNG벙커링 합작사 설립

정부도 벙커링선 건조에 예산 150억원 지원

"경제성 확보가 핵심…국산화율 높이는 것도 과제"



전세계 바다 위에서 불고 있는 ‘에너지 전환’ 바람에 ‘LNG벙커링’ 사업이 주목받고 있다. LNG(액화천연가스) 선박이 늘어나는 만큼 관련 인프라 시장이 크게 성장할 것으로 예상되기 때문이다. LNG벙커링이란 LNG를 원료로 쓰는 LNG 추진선을 비롯해 해상에서 LNG를 넣는 인프라 전체를 포괄하는 개념이다.



한국가스공사(036460) 는 지난 14일 포스코인터내셔널 S-Oil(010950) 현대글로비스(086280) 대우로지스틱스 등 민간 기업과 함께 LNG벙커링 합작회사를 설립한다고 밝혔다. 2030년까지 선박용 LNG 136만t을 판매해 1조원의 매출을 올린다는 목표다. 앞서 대한해운(005880) 은 LNG 사업 부문을 물적분할해 LNG벙커링 전문 회사를 설립하기도 했다.



LNG터미널 건설 사업에 나선 SK가스와 중견 건설사 한양 역시 LNG벙커링을 핵심 사업으로 보고 있다. SK가스는 울산신항에 2024년까지 LNG터미널을 건설해 LNG벙커링 인프라를 구축할 계획이고, 한양은 전남 여수에 LNG 터미널 공사 계획을 발표했다.





현대미포조선이 독일 노티코어에 인도한 LNG벙커링선 카이로스호./노티코어 제공

LNG벙커링은 벙커C유를 연료로 사용하는 선박이 대부분이던 그동안에는 수요가 많지 않았다. 하지만 해상 환경 규제가 강화되면서 상황이 달라졌다. 국제해사기구(IMO)는 올해부터 해상 연료유의 황산화물 함량을 3.5%에서 0.5%로 대폭 감축하기로 했고, 미국과 유럽은 물론 아시아 지역으로도 선박 배출가스 규제지역(ECA)이 확대되고 있다. 이에 따라 벙커C유와 비교해 황산화물 배출이 거의 없는 LNG의 선박 연료 수요가 크게 늘었다. 미국에서 시작된 셰일가스 혁명으로 LNG 가격이 하락한 것도 LNG선 수요를 끌어 올리고 있다.



전기자동차가 내연기관차를 대체하면서 주유소 대신 전기차 충전소가 늘어나는 것과 마찬가지로 LNG선박 수가 늘어나면서 LNG벙커링 시장도 빠르게 성장하고 있다. 글로벌 시장조사기관 리서치앤마켓이 이달 발표한 보고서에 따르면 올해 7억6130만달러로 추정되는 세계 LNG벙커링 시장 규모는 매년 평균 30%씩 성장해 2027년에는 49억달러(약 6조원)에 이를 전망이다.



하지만 글로벌 LNG벙커링 시장은 아직 초기 단계다. 전세계 LNG선의 80%를 보유한 노르웨이가 7개의 LNG벙커링 터미널을 운영하고 있고 스웨덴 역시 LNG벙커링 터미널 2개를 갖고 있지만, 이들 북유럽 일부 국가를 제외하면 그나마 미국과 싱가포르, 중국 등이 LNG벙커링 사업에 적극적인 모습을 보이고 있다.



LNG벙커링은 탱크로리(액체 운반 화물차)를 이용하는 방식(Truck to ship)과 벙커링선박이나 바지선에서 LNG를 공급하는 방식(Ship to ship), LNG터미널에서 파이프라인을 이용해 연료를 주입하는 방식(Terminal to ships) 등 세 가지로 구분되는데, 국내 LNG선 연료 공급은 소형 선박에 적합한 탱크로리 방식으로만 이뤄지고 있다. 대형 LNG선 운항이 늘어나면 벙커링선박이나 파이프라인을 통해 연료를 공급해야 하기 때문에 기업들이 이 시장을 선점하기 위해 사업에 뛰어들고 있는 것이다.



정부도 관련 시장 육성에 나섰다. 산업통상자원부는 지난달 예산 150억원을 지원해 LNG벙커링 전용선 1척 건조를 지원하겠다고 밝혔다. 업계는 관련 인프라를 구축하기 위해 대규모 투자가 이뤄지면 침체된 국내 중공업 업계에도 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.



문제는 LNG벙커링이 무조건 전망이 밝기만 한 것은 아니라는 점이다. 특히 우리나라는 LNG를 비싼 가격으로 수입하고 있기 때문에 LNG 생산국보다 경쟁력 있는 가격에 LNG를 공급하기 어려워 경제성을 확보하기 쉽지 않다는 지적이 나온다.



게다가 LNG 벙커링 핵심 부품의 국산화율이 60% 정도로 낮아 국내 산업 생태계에 미치는 영향이 크지 않다는 분석도 있다. 국내에는 동화엔텍, 선보공업, 대창솔루션(096350) , 엔케이(085310) 등 LNG 벙커링 관련 기업이 있지만, 핵심 부품인 연료탱크, LNG재액화 처리장치, 연료펌프 등은 미국, 프랑스, 일본, 노르웨이 등 해외에서 수입하고 있다.



한 업계 관계자는 "올해 IMO 규제가 강화된 것을 계기로 LNG선과 벙커링, 터미널 등 관련 인프라에 대한 관심이 커졌지만 실제로 그 사업이 큰 수익을 가져다줄 것인지는 더 지켜봐야 한다"고 말했다.