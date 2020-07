디지털 뉴딜 선언했지만... "AI 기술 美·中 승자독식 시작"

전 세계 AI⋅머신러닝 소프트웨어 90% 미국이 주도

中, 민관협력으로 이미 1000개 AI 기업 생태계 구축



지난 2012년 딥러닝(Deep Learning)의 등장 이후 빠른 속도로 발전해온 인공지능(AI) 기술 분야에서 미국, 중국 두 강대국의 승자독식 양상이 뚜렷해지고 있다는 분석이 나온다. 민·관·학계 협력이 촘촘히 이뤄지고 있는 미국과 중국은 정부의 든든한 지원을 바탕으로 지난 수년간 AI와 관련한 특허를 싹쓸이하고 있어 중장기적으로 이 국가들에 대한 기술 종속성이 높아질 것이라는 우려도 나온다.



14일 정부가 디지털 뉴딜을 포함한 한국판 뉴딜 국민보고대회를 가졌지만 디지털 뉴딜의 핵심인 AI 경쟁력를 높이기 위해선 미⋅중 중심으로 구축되고 있는 AI 산업구도를 깨야 한다는 지적이다. 미국 스탠포드대학교가 최근 발간한 'AI 인덱스(INDEX) 2019' 보고서에 따르면 전 세계에서 출원되는 AI 특허의 94% 이상이 미국, 유럽 등 고소득 국가이며 특히 세계 최대의 소프트웨어 개발 플랫폼인 깃허브에 등록된 AI, 머신러닝 소프트웨어의 90% 이상이 미국에서 개발된 것으로 나타났다. 인구 100만명당 연평균 AI 특허 등록건수가 가장 많은 국가 역시 미국이다.





조선DB

정부의 지원을 받은 학계의 AI 연구 실적이 기업과 선순환 구조를 이루고 있다는 점이 미국의 강점이다. 한국정보화진흥원(NIA)이 최근 발간한 'IT&미래전략보고서'에 따르면 미국에서 2014년에서 2018년 사이 등록된 특허가 전 세계 AI 특허 인용의 60% 수준을 차지했다. 논문 등 학술자료의 인용 영향력도 전 세계에서 절반 수준을 차지하고 있다.



학계의 성과는 구글, 애플, 페이스북, 아마존 등 대형 IT 기업으로 이어지고 있다. 보고서에 따르면 2010년 미국 내 AI 관련 일자리 비중은 전체 직업의 0.26% 수준으로 존재감이 거의 없었지만 지난해 10월 기준으로 6배 가까운 1.32%까지 증가했으며 최근에는 더 가파르게 올라가고 있다. 또 AI 박사 학위를 딴 인재들이 IT 기업 등 산업계로 진출하는 비중도 60% 수준으로 급격히 높아졌다.



중국은 정부의 첨단 기술 투자를 바탕으로 AI를 육성하고 있다. 지난 5월 중국 정부는 인공지능, 5G 등 핵심 기술 분야의 세계적인 주도권을 잡기 위해 향후 5년간 10조위안(약 1721조원)을 투입한다고 밝힌 바 있다. 그 이전부터 이미 중국은 정부 차원에서 차세대 AI 발전 계획을 발표하며 AI 기업 육성에 돈을 쏟아붓고 있었다. 현재 중국 내에는 텐센트, 알리바바, 바이두 등 정부 지원을 받는 대형 IT 기업뿐 아니라 1000여개에 달하는 AI 솔루션 기업이 등장했다.



하나둘씩 괄목할만한 성과도 나오고 있다. 중국 최대 인터넷 검색업체인 바이두는 인공지능(AI) 기술을 탑재한 자율 주행 차량 프로젝트 ‘아폴로 프로젝트(Apollo project)’를 추진하고 있다. 지난해 9월부터 중국 창사(長沙) 지역에서 자율주행 버스 45대의 시범 운영을 시작한데 이어 본격 양산에 들어갈 예정이다.



전문가들은 AI 특허 분야에서 미국, 중국의 승자독식이 시작됐다는 우려 섞인 분석을 내놓고 있다. NIA도 최근 보고서에서 AI가 2010년대 이전과 달리 딥러닝 등장 이후 인간의 능력을 상회하는 영역이 점점 늘어나면서 국가간 AI 기술 차이가 결국 인적 자원, 국가 경쟁력의 차이로 이어질 것으로 우려했다. NIA는 "AI 특허 분야에서 승자독식은 이미 시작되고 있으며 AI가 영향을 미치는 전 산업으로 승자독식 구조가 확산되는 것을 막기 위한 범국가적 대응이 필요하다"가 강조했다.



이같은 우려는 AI 기술이 곧 국가경쟁력으로 이어질만큼 이미 그 효용성을 입증해나가고 있기 때문이다. 2010년대 이전까지만 해도 AI는 인공지능이라고 부르기에는 한정된 컴퓨팅 작업에만 사용됐지만, 딥러닝 등장 이후 판도가 달라졌다. 특히 이미지를 분석하는 기술 분야에서는 이미 2015년경에 사람의 눈보다 더 이미지를 정확하게 식별하는 능력을 갖췄다는 것을 입증했고, 언어 질문을 이해하고 답변을 내리는 자연어 분석 부문에서도 지난해 기준으로 이미 사람을 넘어섰다.



음성 인식과 음성 합성 분야에서도 구글 등은 이미 사람과 거의 동일한 발화, 대화 수준을 구현해 튜링테스트(기계가 인공지능을 갖추었는지를 판별하는 실험)를 진행하고 있는 단계에 도달했다. NIA는 "특정 국가에 특허와 AI 개발 SW 패키지가 국한되어 있다는 점은 차후 우리나라 인공지능 산업 및 기술 경쟁력 하락으로 이어질 수 있다"며 경계의 목소리를 냈다.