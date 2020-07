코로나19에 경쟁·경계 풀고 '협업' 택한 IT공룡들

애플⋅구글 코로나 접촉자 추적 기반 기술 공동 개발… 페이스북 ‘각’ 세우던 정부에 데이터 지원

네이버⋅카카오 국내 전자출입명부 도입 기여… 역대급 팬데믹에 위기극복 과제가 협업 이끌어



모바일부터 인공지능(AI), 모빌리티 등 IT 각 분야에서 경쟁 구도를 형성하고 있는 애플과 구글이 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 극복을 위해 협업하는 등 전 세계적인 감염병 재난 위기에서 IT 기업들의 행보에 이목이 집중된다. 기업간 협력뿐 아니라 그동안 개인정보 유출문제나 독과점 등 민감한 이슈들로 대립해오던 기업과 정부 역시 소위 '콜라보'를 연상시키는 다양한 협력 형태로 재난 극복에 뛰어들었다.



13일 한국정보화진흥원(NIA)의 보고서에 따르면 현재 미국, 유럽, 한국 등 코로나19에 대응하는 전세계의 대부분의 사례는 시민, 기업, 정부, 연구기관 등 다양한 이해 관계자들의 협업 형태가 주류를 이루기 시작했다. 보고서는 국경을 가리지 않고 퍼져나가는 팬데믹(감염병 대유행)과 같은 상황에서 정부 주도만으로 해결할 수 없는 문제들을 데이터에 기반한 개방형 협업체계로 해결할 수 있다는 점을 강조했다.





구글과 애플이 협업한 개인정보보안 접촉자추적 기술 이미지. /구글 제공

가장 대표적인 케이스가 미국뿐 아니라 전 세계 IT 시장 패권을 두고 경쟁해온 애플과 구글의 전략적인 협력 케이스다. 지난 5월 두 회사는 코로나19 확산을 추적하기 위한 개인정보보안 접촉자추적(Privacy-Preserving Contact Tracing) 기술을 공동 개발해 내놓았다. 두 회사는 코로나19가 사용자간 근접성을 통해 전염될 수 있기 때문에 접촉 추적을 확산 방지에 유용한 도구로 판단해 개인정보 보호를 할 수 있는 접촉자 추적 서비스를 제공해 알림시스템을 구축하기 위해 이 프로젝트를 시작했다.



10여년간 상호 폐쇄적이었던 두 회사는 각사의 모바일 OS인 iOS·안드로이드 사용자들을 모두 아우를 수 있는 접촉 추접 액을 만들 수 있는 API를 공동개발했다. 블루투스에 기반해 코로나19 확진 판정을 받은 사용자가 다른 사용자와 접촉했는 지 여부를 판단할 수 있게 했고, 또 수집된 정보는 보안을 유지하기 위해 클라우드가 아닌 기기 자체에 저장되며 개인정보 식별방지를 위해 15분마다 무작위 암호키를 변경한다.



급증하는 확진자 역학조사 역시 정부의 인력만으로는 부족하다. 이에 미국 정부, 의회와 사사건건 대립해오던 페이스북이 ‘데이터 포 굿(Data For Good)'이라는 캠페인을 벌이며 공공 연구기관의 데이터 수집에 도움을 주는 프로젝트를 진행하기도 했다. 페이스북은 코로나19 관련 이슈의 종합 데이터를 정부와 비영리 단체에 제공해 코로나19 감염자 밀집지역을 조기에 발견해 경고하는 시스템을 만들었다.



페이스북 창립자 마크 저커버그는 "미국 전역에서 정확한 데이터를 얻는 것은 매우 어려운 일이며 전 세계에서 이처럼 집중된 데이터를 얻는 것은 훨씬 더 어렵다. 페이스북은 연구자와 보건당국이 코로나19에 대응하고 복구 계획을 수립하는 데 필요한 정보를 얻는 데 도움을 주겠다"라고 밝힌 바 있다. NIA는 보고서를 통해 "페이스북은 사용자의 데이터를 수집하여 카네기멜론 델파이 연구소와 협업해 COVID-19 확산 예측 및 예방조치 평가 등에 도움을 주고 있다"고 평가했다.



국내에서도 정부와 IT 기업의 '콜라보'가 코로나19 상황에서 위력을 발휘하고 있다는 평가다. 한국의 간판 인터넷 기업인 네이버의 AI 플랫폼 '클로바'는 성남시가 능동감시자들을 관리하는데 사용돼 성남시 공무원들의 업무를 무려 81% 가량 수행했으며 AI콜을 통해 보건소 전문인력 30여명 증원 효과를 내기도 했다. 정부 인력만으로 부족한 현장에 IT 기업의 첨단 기술이 큰 효과를 발휘한 대표적인 케이스다.



정부가 추진한 전자출입명부 도입에도 네이버와 카카오 등이 기여했다. 네이버는 지난달 10일 국내 IT 기업 중 가장 먼저 'QR 체크인' 서비스를 도입했다. QR 코드 기반 전자 출입 명부는 유흥주점과 노래연습장 등 바이러스 전파 가능성이 높은 집합시설 방문 시 QR 코드로 출입 인증을 받을 수 있는 서비스다. 코로나19 이후 업소마다 이용자 출입 시 받아왔던 신상정보에 허위 기재 정보가 많아 방역의 걸림돌이 되고 있다는 지적에 따라 내놓은 대안이다.



이후 이 서비스는 유흥주점뿐만 아니라 학원, 공연장 등 사람들이 밀집하는 장소에 지속적으로 사용되며 정부의 역학 조사를 위한 데이터 네트워크 역할을 톡톡히 했다. 이후 네이버뿐 아니라 이통3사 본인인증 앱 기반 사설인증서인 PASS(패스), 카카오의 메신저 카카오톡 등이 서비스 대열에 동참했다. 업계에서는 네이버가 QR체크인 개발 과정에서 정비한 서버처리기술, 시스템 안정성, 보안 등에 관한 노하우를, 뒤이어 참여한 PASS, 카카오톡에도 공유해 보다 발빠른 시스템 구축이 가능했던 것으로 보고 있다.