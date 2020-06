"잊지 않겠습니다"…포스코, 16개국 6·25 참전용사들에게 감사패 전달

포스코(005490) 가 6·25 전쟁 70주년을 기념해 16개국 참전용사들을 위해 제작된 감사패 전달을 시작한다고 26일 밝혔다.



포스코는 지난해 하반기부터 6·25 70주년을 맞아 참전용사들의 숭고한 희생정신을 기리고 감사의 뜻을 표하기 위한 참전 감사패를 제작해왔다.





지난 21일 캐나다 오타와컨페더레이션 파크 캐나디안 전사자 기념비에서 열린 ‘6·25 발발 70주년 기념 헌화 행사’애서 캐나다 대한민국 대사관 곽범수 대사대리가 참전용사에게 포스코가 제작한 감사패를 전달하고 있다. /포스코 제공

포스코는 본사, 해외 주재공관과 포스코 현지 법인 등이 협력해 총 7개 언어로 참전 16개국의 참전 용사를 위한 감사패를 제작했다. 특히 이 감사패는 포스코의 스테인리스 소재 위에 컬러 잉크젯 프린팅을 한 포스코강판의 ‘포스아트’로 제작됐다. 감사패에는 "No One is Forgotten, You will always be remembered"라는 문구를 새겨 ‘참전 용사를 영원히 잊지 않겠다’는 메시지를 담았다.



캐나다 참전용사들을 위한 감사패는 지난 21일에 캐나다 오타와에서 개최된 ‘6·25 발발 70주년 기념 헌화 행사’에서 전달됐다. 6·25 전쟁 당시, 캐나다에서는 총 2만 5687명의 캐나다군 장병들이 전투 및 평화유지 임무에 나섰다. 전쟁 중 사상자는 1500여 명으로 캐나다에서는 제1, 2차 세계대전 이후 세 번째로 많은 사상자를 낸 국외 전쟁으로 기록돼 있다.



이날 행사에는 한국 참전용사회의 빌 블랙 회장을 비롯한 참전용사들과 주캐나다 대한민국 대사관 곽범수 대사대리, 캐나다 공공시설부 캐서린 맥케나 장관, 연아마틴 상원의원 등 양국의 주요 인사가 참석했다.



행사는 코로나19 사태로 인해 제한된 인원으로 진행됨에 따라 페이스북 홈페이지를 통해 실시간으로 중계됐다. 향후 밴쿠버, 몬트리올, 토론토에서도 행사가 진행될 계획이며 이를 통해 캐나다 전역 총 760여 명의 참전용사에게 포스코가 제작한 참전 감사패가 전달될 예정이다.



지난 20일에는 포스코 태국 현지 법인과 포스코인터내셔널 태국 법인이 함께 촌부리에 위치한 제21연대(왕비 근위대)를 방문하여 한국전쟁 참전기념비 정화 작업을 펼쳤다. 참전기념관에 한국전쟁 관련 영상 시청용 TV도 기증했다. 또 터키 현지 법인에서는 인근 지역사회 참전용사들을 찾아뵙고, 코로나19 관련 위생 물품과 함께 터키어로 제작된 참전 감사패를 전달했다.



한편, 포스코는 코로나19 추이를 고려해 나머지 국가의 참전용사들에게도 조만간 감사패를 전달할 계획이다.