비자카드, 아태지역 1000만 중소기업 지원 나선다

글로벌 결제 서비스 기업인 비자가 코로나 사태 타격을 입은 아시아·태평양 지역 1000만개 중소기업 지원에 나섰다고 25일 밝혔다.



우선 비자는 중소기업들이 온·오프라인 매장 결제 방식 전반에 디지털 전환을 추진할 수 있도록 비자의 파트너십, 노하우 등을 활용하고, 매출 증가를 도울 계획이다. 이는 앞서 비자가 발표했던 총 2억달러 규모의 전 세계 영세·소규모 기업 지원 프로그램의 연장 선상이다.





비접촉 결제 인프라 구축에도 나선다. 비자는 가맹점 결제 단말기(POS) 시스템 대신 점주의 스마트폰을 결제 단말기로 활용할 수 있도록 하는 ‘탭투폰(Tap to Phone)’ 솔루션 제공을 말레이시아에서 시작해 현재 아시아·태평양 지역으로 넓히고 있다.



현재 호주·뉴질랜드·미국 등에서 시행하고 있는 ‘백 투 비즈니스(Back to Business)’ 서비스도 확대한다. 백 투 비즈니스는 유행병이나 자연재해 발생 시, 소비자들이 인근 지역 내 영업 중인 상점들을 손쉽게 검색할 수 있도록 지원하는 서비스다. 지역 상점의 고객 유입률을 높이기 위해 호주와 뉴질랜드에서 진 행 중인 ‘Where You Shop Matters(지역 상점 홍보)’ 캠페인도 홍콩이나 싱가포르 등지에서 실시할 예정이다.



비자는 또 ‘VEEI(Visa Economic Empowerment Institute)’란 기관을 설립해 코로나로 인한 중소기업들이 직면한 경제·사회적 문제들을 해소하고 성장 방안을 모색하기 위해 향후 6개월간 집중 논의하기로 했다.