국제환경단체, "文 대통령님 이게 그린뉴딜입니까?" 해외석탄사업 투자 중단 요구

美 워싱턴포스트에 문재인 대통령 얼굴 담은 전면광고

"한국 정부, 해외석탄사업 투자 중단해야"



해외 환경단체들이 한국 정부의 해외석탄사업 투자 계획을 강력 비판했다.



22일(현지시각) 미국 열대우림행동네트워크, 호주 마켓포시즈, 인도네시아 왈히 등 9개 국제환경단체들은 한국 정부의 해외 석탄사업 투자 중단을 요구하는 내용의 전면광고를 미 일간지 워싱턴포스트에 실었다.



이들은 광고에 석탄발전소 굴뚝 매연과 문재인 대통령의 모습을 배경으로 ‘문 대통령님, 이것이 한국이 생각하는 그린뉴딜의 모습입니까?(President Moon, is this Korea’s idea of Green New Deal?)’라는 문구를 배치했다.





국제환경단체들이 22일(현지시각) 한국 정부의 해외석탄투자 계획을 비판하면서 미 워싱턴포스트에 게재한 전면광고 / 기후솔루션 제공

환경단체들은 "한국 정부는 그린뉴딜을 추진하는 한편 베트남 붕앙-2와 인도네시아 자바 9·10호기의 신규 석탄화력발전 사업에 대한 자금 지원을 추진하고 있다"며 "지금 지구는 새로운 화석연료 발전소를 받아들일 수 있는 상황이 아니다"라고 지적했다. 그러면서 "한국이 기후악당이라는 오명을 벗기 위해서는 신규 석탄화력발전소 투자를 중단해야 한다"고 주장했다.



그동안 국내외 환경단체들은 한국전력(015760) 의 해외석탄사업 투자에 대해 지속적으로 문제를 제기해왔다. 지난해 11월 한·아세안 정상회담 당시에는 국내 일간지에 석탄투자 중단을 요구하는 광고를 싣기도 했다. 그러나 해외단체들이 주도해 미국 주요 일간지에 광고를 실은 것은 이번이 처음이다.



광고 캠페인에 참여한 미국 환경단체 열대우림행동네트워크(Rainforest Action Network)의 패트릭 맥컬리 기후에너지국장은 "파리협정의 목표를 준수하기 위한 탄소예산을 고려할 때 석탄화력발전소 추가 건설은 불가능하다"며 "한국 정부가 국내에서는 더럽고 값비싼 석탄화력발전 비중을 줄이면서 해외에 수출한다면 위선적 행태라는 비난을 면하기 어렵다"고 말했다.



미국 환경단체 ‘지구의 벗(Friends of the Earth)’에 따르면 현재 OECD(경제협력개발기구) 국가 중 해외석탄사업에 공적자금을 지원하는 국가는 한국과 일본뿐이며, 한국의 공적 금융기관들은 2016~2018년에 연평균 1조원이 넘는 자금을 해외석탄사업에 투자한 것으로 파악됐다.



한편, 한전은 오는 26일 이사회를 열고 인도네시아 자바 9·10호기 사업 투자 여부를 결정할 예정인 것으로 알려졌다.