재고면세품 판매에 또 '접속장애' 겪은 롯데온

롯데 측 "트래픽 과부하로 오류 발생"

예정보다 20여분 지나 복구돼



롯데쇼핑이 운영하는 온라인 통합 쇼핑 플랫폼 '롯데온'이 23일 오전 10시 현재 접속 장애를 겪고 있다. 롯데쇼핑은 이날 10시부터 롯데온에서 롯데면세점이 보유한 재고 면세품 판매를 할 예정이었다. 접속 장애는 재고 면세품을 할인된 금액에 구매하기 위해 접속자가 급증하면서 발생한 것으로 보인다.





롯데온이 재고 면세품 판매에 나선 23일 접속 장애를 겪고 있다./어플리케이션 캡처

롯데온 스마트폰 어플리케이션도 현재 접속이 안되고 있다. 현재 롯데온 어플을 구동하면 '네트워크 문제로 연결이 어렵습니다'라는 화면이 뜬다. PC로 접속하면 'We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error.'(현재 이 앱이나 웹사이트의 서버에 접속할 수 없다. 트래픽이 너무 많거나 구성 오류가 있을 수 있다.)라는 문구가 나온다.



롯데온은 접속자 수에 비례해 서버가 확장되는 시스템을 구동하고 있다. 이런 시스템을 구축하고 있는 만큼 별다른 트래픽 증설 작업도 따로 진행하지 않은 것으로 전해졌다. 롯데온 측 관계자는 "접속자 수가 일시 에 몰려 오류가 발생했다"며 "현재 복구 중"이라고 말했다.



롯데온 접속은 이날 10시 20분 쯤부터 장애가 풀리기 시작했다. 트래픽 과부하로 화면 로딩이 다소 지연되다 다시 풀리다를 반복하고 있다.



롯데온은 지난 4월 28일 서비스 출범 때도 접속 장애를 겪었다. 당시 롯데온은 당초 예정보다 2시간 30분가량 늦은 낮 12시 30분부터 서비스를 시작했다.