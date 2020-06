삼성전자 갤럭시 A 마케팅 캠페인, D&AD 수상

삼성전자는 갤럭시 A 시리즈 마케팅 캠페인 'Samsung Galaxy A – #danceAwesome' 챌린지와 'AWESOME is for everyone'이 'D&AD 어워드(Design and Art Direction awards)'에서 수상했다고 21일 밝혔다.





삼성전자 제공

D&AD는 1962년 런던에서 시작된 비영리 광고·디자인 페스티벌이다. 갤럭시 A 시리즈 캠페인은 올해 D&AD에서 댄스 챌린지로 '엔터테인먼트(Entertainment)' 부문 그래파이트 펜슬(Graphite Pencil, 은상)을, 광고 영상으로 '사운드 디자인과 음악 사용 카테고리(Sound Design & Use of Music category)' 부문 우드 펜슬(Wood Pencil, 동상)을 각각 받았다.



AWESOME is for everyone 광고 영상은 '어썸'과 '스크린', '카메라', '배터리' 등이 반복되는 중독성 있는 후크송과 리듬감 있는 화면 구성으로 제품 특징을 효과적으로 전달했다는 평을 받았다.



또 Z세대들이 선호하는 동영상 공유 소셜미디어 '틱톡(TikTok)'에서 진행한 댄스 어썸(#dance Awesome) 챌린지는 참가자들이 영상을 촬영해 틱톡 계정에 공유하는 방식으로, 걸그룹 블랙핑크도 참여하며 총 470만건의 업로드와 조회수 202억뷰를 기록하기도 했다.



최승은 삼성전자 무선사업부 마케팅팀장은 "블랙핑크와 협업한 댄스 어썸 챌린지와 같이 앞으로도 젊은 소비자들이 흥미롭게 느낄 수 있는 새롭고 독창적인 아이디어를 지속 발굴하겠다"고 말했다.